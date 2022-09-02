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Усик поставил жирную точку в вопросе "чей Крым?"

Фото: Усик дал четкий ответ на вопрос "чей Крым?" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Александр Усик во время пресс-конференции дал четкий ответ на вопрос "чей Крым?". Украинский боксер заявил, что он уже неоднократно отвечал на этот вопрос и каждый раз люди хотят услышать что-то другое.

Во время пресс-конференции Усик дал четкий ответ по поводу оккупированного Крыма и сорвал аплодисменты.

"Много мы об этом говорим. Знаете, что мне не нравится в жизни? Когда хотят есть за мой счет, но я не угощаю, а с меня требуют, чтобы я заплатил", - сказал Александр Усик.

Он вспомнил пресс-конференцию в 2014 году, которую давал в Киеве после какого-то очередного поединка. Крым на тот момент уже был временно оккупирован. Боксера уже тогда спросили о его позиции, и он твердо ответил, что Крым - украинский.

"Там меня спросили по поводу Крыма. Парня, который родился и жил в Крыму. Он украинский", - добавил Усик.

Спортсмен отмечает, что его регулярно спрашивают по поводу Крыма и вероятно, люди хотят получить какой-то другой ответ. Но Усик всегда отвечает, что Крым - украинский. Хотя временно оккупированный. И Крым обязательно вернется.

Украинский боксер подчеркнул, что он выехал из Крыма за два дня до псевдореферендума.

"Я первый раз сказал, что Крым - это временно оккупированная территория. Но она обязательно вернется и не будет временно оккупированной территорией. Он будет, как и до 2014 года. Он - наш! Был, есть и будет!" - сказал Александр Усик.

Кстати, ранее мы писали о том, что Усик снова вызвал Фьюри на объединительный бой.

А еще рассказывали о том, что Ломаченко вляпался в скандал, поддержав "хорошего" московского попа.

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Александр Усик