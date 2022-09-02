Усик поставил жирную точку в вопросе "чей Крым?"

"Много мы об этом говорим. Знаете, что мне не нравится в жизни? Когда хотят есть за мой счет, но я не угощаю, а с меня требуют, чтобы я заплатил", - сказал Александр Усик.

Он вспомнил пресс-конференцию в 2014 году, которую давал в Киеве после какого-то очередного поединка. Крым на тот момент уже был временно оккупирован. Боксера уже тогда спросили о его позиции, и он твердо ответил, что Крым - украинский.

"Там меня спросили по поводу Крыма. Парня, который родился и жил в Крыму. Он украинский", - добавил Усик.

Спортсмен отмечает, что его регулярно спрашивают по поводу Крыма и вероятно, люди хотят получить какой-то другой ответ. Но Усик всегда отвечает, что Крым - украинский. Хотя временно оккупированный. И Крым обязательно вернется.

Украинский боксер подчеркнул, что он выехал из Крыма за два дня до псевдореферендума.

"Я первый раз сказал, что Крым - это временно оккупированная территория. Но она обязательно вернется и не будет временно оккупированной территорией. Он будет, как и до 2014 года. Он - наш! Был, есть и будет!" - сказал Александр Усик.