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Усик поставив жирну крапку в питанні "чий Крим?"

Фото: Усик дав чітку відповідь на питання "чий Крим?" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Олександр Усик під час пресконференції дав чітку відповідь на питання "чий Крим?". Український боксер заявив, що він вже неодноразово відповідав на це питання і кожен раз люди хочуть почути щось інше.

Під час пресконференції Усик дав чітку відповідь з приводу окупованого Криму і зірвав оплески.

"Багато ми про це говоримо. Знаєте, що мені не подобається в житті? Коли хочуть їсти за мій рахунок, але я не пригощаю, а з мене вимагають, щоб я заплатив", - сказав Олександр Усик.

Він згадав пресконференцію у 2014 році, яку давав у Києві після якогось чергового поєдинку. Крим на той момент вже був тимчасово окупований. Боксера вже тоді запитали про його позицію, і він твердо відповів, що Крим - український.

"Там мене запитали з приводу Криму. Хлопця, який народився і жив у Криму. Він український", - додав Усик.

Спортсмен зазначає, що його регулярно запитують з приводу Криму і ймовірно, люди хочуть отримати якусь іншу відповідь. Але Усик завжди відповідає, що Крим - український. Хоча тимчасово окупований. І Крим обов'язково повернеться.

Український боксер підкреслив, що він виїхав з Криму за два дні до псевдореферендуму.

"Я перший раз сказав, що Крим - це тимчасово окупована територія. Але вона обов'язково повернеться і не буде тимчасово окупованою територією. Він буде, як і до 2014 року. Він - наш! Був, є і буде!" - сказав Олександр Усик.

До речі, раніше ми писали про те, що Усик знову викликав Ф'юрі на об'єднавчий бій.

А ще розповідали про те, що Ломаченко вляпався в скандал, підтримавши "хорошого" московського попа.

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Олександр Усик