Усик отримав подарунок від доньки героя УПА і не стримав емоцій (відео)

Напередодні важливого бою з Тайсоном Ф'юрі чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик отримав символічний подарунок від доньки головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube -каналу "ПравдаТУТ Львів".

Так, Марія Шухевич передала боксеру родинну вишиванку, відтворену за старими фотографіями, та шапку-петлюрівку.

Ці предмети, пов'язані з історією української боротьби, мають стати для Усика своєрідним оберегом.

"Ми даруємо вам цю сорочку, як символ нашої родини, знаменитої, могутньої родини. Хочемо, щоб цей символ вам приніс удачу, щоб він вас надихав, щоб ви боролися і перемагали. А до того ще й петлюрівка - шапка, в якій зображений Роман Шухевич на багатьох портретах - також хочемо, щоб вас надихала, бо ви - наша надія", - сказала Усику донька Героя України.

скриншот з відео

Зворушений чемпіон подякував за цінний подарунок та пообіцяв носити сорочку.

"Пані Маріє, дякую вам велике за такий подарунок, дуже цінний для мене. Буду цю вашиваночку носити. Дякую велике!" - сказав Олександр.

Що відомо про бій Усик - Ф'юрі

Нагадаємо, що бій Усика з Ф'юрі відбудеться в ніч на 22 грудня в Саудівській Аравії. На кону бою стоятимуть титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями: WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBO (Всесвітня боксерська організація) і WBC (Всесвітня боксерська рада).

Важливо зазначити, що титул IBF (Міжнародна боксерська федерація), яким раніше володів Усик, зараз належить Даніелю Дюбуа. Тому в цьому бою на кону стоятимуть лише три пояси.

Це буде другий бій між Усиком та Ф'юрі. Перший поєдинок, що відбувся у травні, завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Цей реванш є надзвичайно важливим для обох боксерів, адже визначить беззаперечного чемпіона світу в надважкій вазі.

В Україні офіційна трансляція буде на MEGOGO. Для перегляду потрібно буде мати підписку медіасервісу. Також бій буде показано на платформі DAZN.

Бій Усика з Ф'юрі відбудеться в ніч на 22 грудня в Саудівській Аравії (фото: Getty Images)