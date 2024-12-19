Усик получил подарок от дочери героя УПА и не сдержал эмоций (видео)

Накануне важного боя с Тайсоном Фьюри чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик получил символический подарок от дочери главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с YouTube -канала "ПравдаТУТ Львів".

Так, Мария Шухевич передала боксеру семейную вышиванку, воссозданную по старым фотографиям, и шапку-петлюровку.

Эти предметы, связанные с историей украинской борьбы, должны стать для Усика своеобразным оберегом.

"Мы дарим вам эту рубашку, как символ нашей семьи, знаменитой, могущественной семьи. Хотим, чтобы этот символ вам принес удачу, чтобы он вас вдохновлял, чтобы вы боролись и побеждали. А к тому же еще и петлюровка - шапка, в которой изображен Роман Шухевич на многих портретах - также хотим, чтобы вас вдохновляла, потому что вы - наша надежда", - сказала Усику дочь Героя Украины.

скриншот из видео

Чемпион был тронут, он поблагодарил за ценный подарок и пообещал носить рубашку.

"Госпожа Мария, спасибо вам большое за такой подарок, очень ценный для меня. Буду эту вашуваночку носить. Спасибо большое!" - сказал Александр.

Что известно о бое Усик - Фьюри

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится в ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии. На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям: WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная боксерская организация) и WBC (Всемирный боксерский совет).

Важно отметить, что титул IBF (Международная боксерская федерация), которым ранее владел Усик, сейчас принадлежит Даниэлю Дюбуа. Поэтому в этом бою на кону будут стоять лишь три пояса.

Это будет второй бой между Усиком и Фьюри. Первый поединок, состоявшийся в мае, завершился победой Александра раздельным решением судей. Этот реванш является чрезвычайно важным для обоех боксеров, ведь определит безоговорочного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В Украине официальная трансляция будет на MEGOGO. Для просмотра нужно будет иметь подписку медиасервиса. Также бой будут показывать на платформе DAZN.

Бой Усика с Фьюри состоится в ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии (фото: Getty Images)