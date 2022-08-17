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Усик в образе казака поразил всех на дуэли взглядов с Джошуа (видео)

Фото: Александр Усик в образе казака на дуэли взглядов с Джошуа (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

Александр Усик вышел на дуэль взглядов с Энтони Джошуа в пышном наряде украинского казака, и исполнил знаменитую песню "Ой у лузі червона калина", ставшую уже всемирно известной.

Соответствующее видео 17 августа опубликовано на YouTube-канале "Matchroom Boxing".

На кадрах видно, что украинский боксер супертяж, чемпион WBA, WBO и IBF на пресс-конференции перед боем реваншем с британцем Джошуа в Джидде (Саудовская Аравия) устроил на "битве взглядов" необычайное представление.

Украинец в вышиванке, черном кунтуше, с широким поясом закрепил свою победную "дуэль" еще и музыкальным триумфом. А внешний образ казака Усик дополнил шикарным чубом.

Александр Усик и Энтони Джошуа перед боем-реваншом в аравийской Джидде (фото: скриншот)

На пресс-конференции исполнение Александром "Ой у лузі червона калина" встретили теплыми аплодисментами - некоторые также стали подпевать украинцу.

Александр Усик в образе козака исполнил "Ой у лузі червона калина" на пресс-конференции перед боем с Джошуа (фото: скриншот)

Первый раунд после этой битвы взглядов остался за Усиком. А закрепить успех украинский боксер должен в поединке уже 20 августа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO.

Видео: Александр Усик после дуэли взглядов с Энтони Джошуа на конференции перед боем исполнил "Ой у лузі червона калина"

Напомним, что Александр Усик победил Энтони Джошуа в сентябре 2021 года по решению судей.

АлександрУсик в образе козака исполнил "Ой у лузі червона калина" на пресс-конференции перед боем с Джошуа (фото: скриншот)

Также мы рассказывали, на каком канале можно посмотреть бой Усика с Джошуа за чемпионские пояса, а также вакантный титул The Ring.

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Александр УсикБокс