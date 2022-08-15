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Усик – Джошуа. Украинский телеканал будет транслировать реванш в T2

Новина українською →
Джидда, Понедельник 15 августа 2022 19:36
Усик – Джошуа. Украинский телеканал будет транслировать реванш в T2 Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа на совместной пресс-конференции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Список украинских трансляторов второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа пополнился телеканалом "2+2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также вакантный титул The Ring. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Общеукраинский телеканал "2+2" будет транслировать поединок в прямом эфире. Канал из группы "1+1 media" присоединился к другим трансляторам боя – платформе MEGOGO и региональным телеканалам "Суспильного".

История с реваншем Усик – Джошуа продолжалась с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

Ранее "Радио Проминь" присоединилось к перечню трансляторов реванша. Второй канал общественного "Украинского радио" будет вести аудиотрансляцию боя совместно с региональными телеканалами "Суспильного".

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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