Усик - Ф’юрі 2. Як MEGOGO готувався до поєдинку світового значення: фото зі студії

Головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді розпочнеться у ніч на 22 грудня орієнтовно о 01:00 за київським часом. Натомість трансляція на MEGOGO стартувала о 18:50 з аналітичної студії, у якій візьмуть участь експерти і зірки шоубізу.

"Насправді робота над трансляцією Усик - Ф’юрі 2 розпочалася ще кілька місяців тому. Показ будь-якого боксерського бою чи футбольного матчу, а тим паче поєдинку світового значення, - це кропітка праця сотні наших колег. Першими за роботу беруться команда закупівлі контенту та юристи. За ними вступають наші технічні фахівці з організації трансляції, доставки супутникового сигналу, розробки, продукту. Усе це залишається невидимим для глядача. Більш помітною є робота спортивної редакції, команди маркетингу і PR, ну і, звісно, наших коментаторів та ведучих", - поділилася маркетинг-директор MEGOGO Валерія Толочина.

Генератор забезпечить безперебійну роботу трансляції (фото: MEGOGO) Генератор забезпечить безперебійну роботу трансляції (фото: MEGOGO)

На випадок відключень світла студії, коментаторські й усе важливе технічне обладнання живляться виключно від генератора, щоб забезпечити безперебійну роботу трансляції. За 12 годин роботи такий генератор спалює орієнтовно 100 літрів дизелю.

"Кожен минулий бій Олександра Усика входив до рейтингу найпопулярніших спортивних трансляцій на MEGOGO за кількістю переглядів. Але найбільше переглядів зібрав реванш проти Ентоні Джошуа в 2022 році. Він припав саме на розпал повномасштабного вторгнення. Завдяки Олександру, показ був безплатним для українців. Тоді ми зібрали рекордну аудиторію і передавали сигнал також на регіональні канали "Суспільного", - розповіла Толочина.

Головний бій та деякі поєдинки андеркарду з місця подій в Ер-Ріяді коментуватиме Володимир Кобельков. Крім нього, на вечорі боксу працюватимуть Сергій Лук’яненко і Дмитро Аветісян. Для останніх в приміщенні студії облаштували коментаторські місця.

Режисерські (фото: MEGOGO)

До ведучих Артема Панченка і Олександри Кучеренко у аналітичній студії приєднаються авторитетні гості: олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, спортивний журналіст Андрій Розанов, ексбоксер Роман Капітоненко та український промоутер Владислав Єлисєєв.

Коментатори вечора боксу (фото: MEGOGO) Ведучі вечора боксу та запрошені експерти (фото: MEGOGO) Ведучі вечора боксу та запрошені експерти (фото: MEGOGO) Ведучі вечора боксу та запрошені експерти (фото: MEGOGO)

Також під час студії попередньо заплановані онлайн-включення військових, зірок спорту і шоубізнесу. Серед них - Володимир Кличко, Ольга Харлан, Андрій Бєдняков та інші.

"Бої Усика - це подія набагато більша за спорт. Це мить єднання українців, а кожна його перемога стає загальнонаціональним святом. Саме тому ми запрошуємо до студії не лише спортивних експертів, а й знаменитостей, які вболівають за нашого чемпіона. Організатори таких великих спортивних подій також кличуть на подію лідерів думок. Пригадайте, як перший бій між Усиком і Ф’юрі у перших рядах дивився Кріштіану Роналду", - резюмує Валерія.

Трансляція вечора боксу розпочалася об 18:50 21 грудня (фото: MEGOGO)

Зазначимо, що бій Усик - Ф'юрі 2 та весь файткард вечора за передплатами “Оптимальна”, “Спорт”, “Максимальна” і “MEGOPACK XL”.

Трансляція доступна в підрозділі “Єдиноборства» в розділі “Спорт”, на каналі “MEGOGO Гонг”, а також на окремому поп-ап каналі в розділі “Телебачення”.