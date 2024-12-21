Усик - Ф'юрі 2. ШІ назвав переможця супербою

Вже скоро, в ніч з 21 на 22 грудня, відбудеться супербій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі . І фанати боксу вже не можуть дочекатися того моменту, коли дізнаються, хто ж переможе.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило дізнатися, який прогноз щодо бою Усика та Ф'юрі робить Штучний Інтелект, а саме ChatGPT.

Бій Усика та Ф'юрі - хто переможе

Так, ШІ вважає, що Усик має "трохи більше шансів на перемогу". До такого висновку ChatGPT прийшов не просто так. Він навів декілька аргументів.

На думку ШІ, Усик переможе, адже в нього три переваги:

технічна майстерність

фізична підготовка

психологічна перевага.

"Усик демонструє вражаючу мобільність і боксерський інтелект, що дозволило йому успішно протистояти важким суперникам, зокрема й Ф'юрі в попередньому поєдинку. Усик відомий своїм фанатичним підходом до тренувань, і його витривалість часто є вирішальним фактором у пізніх раундах", - пояснив ChatGPT.

"Перемога в першому бою дає психологічну перевагу. Усик знає, що він може перемогти Ф'юрі, і це додає впевненості", - додав він.

ШІ назвав Усика переможцем бою (скріншот)

Втім, ШІ закликає не забувати про Ф'юрі. Його теж не варто недооцінювати.

"Він має фізичну перевагу в розмірах, силу удару та здатність адаптуватися до суперників. Якщо він зробив правильні висновки після попереднього бою, то реванш може бути зовсім іншим", - каже ШІ.

"Мій прогноз: Усик переможе за очками, але бій буде важким і конкурентним", - резюмував він.

Усик та Ф'юрі (фото: Getty Images)

Що відомо про бій-реванш Усика та Ф'юрі

Цей бій визначить ім'я чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC. Реванш відбудеться в Саудівської Аравії.

Перший бій боксерів відбувся 18 травня 2024 року. Тоді переміг Усик. Він здобув звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі та захистив свої чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF. Окрім цього, українець "відбив" у британця титул WBC.