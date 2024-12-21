Що означають пояси WBC, WBA, WBO? Роз'яснення для любителів боксу

Вже скоро відбудеться бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі . А чи знаєте ви, у чому різниця поясів, які мають єдиноборці?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що означають пояси WBC, WBA, WBO та як розшифровуються ці абревіатури.

Що таке WBC, WBA, WBO

Як виявилося, ці абревіатури дуже легко розшифрувати. Вони пішли з назв провідних боксерських організацій світу:

WBC (World Boxing Council) - Всесвітня боксерська рада, заснована в 1963 році. Вважається однією з найпрестижніших організацій

WBA (World Boxing Association) - Всесвітня боксерська асоціація, найстаріша з усіх, створена у 1921 році. Вона має довгу історію і значний вплив у світі боксу

WBO (World Boxing Organization) - Всесвітня боксерська організація, яка з’явилася пізніше, у 1988 році. Її титули здобули визнання завдяки високому рівню чемпіонів.

Кожна з цих організацій має свої правила, рейтинги і власних чемпіонів у різних вагових категоріях. Саме тому кожен пояс дає зрозуміти чимало характеристик про свого власника.

Пояси Усика (фото: facebook.com/K2Ukraine)

А пояс IBF - це що?

Не варто забувати й про IBF (International Boxing Federation) - Міжнародну боксерську федерацію, засновану в 1983 році. Її пояси теж мають велике значення у професійному боксі, хоча популярність організації трохи поступається WBC та WBO.

Пояси IBF легко впізнати за червоною основою та яскравим дизайном. Вони часто асоціюється з високим рівнем конкуренції та вимогами до чемпіонів.

Чому стільки організацій?

Велика кількість організацій пояснюється історичним розвитком боксу. Кожна з них виникала у різний час через розбіжності у підходах до організації боїв, рейтингу боксерів та вибору чемпіонів.

Одназ головних причин того, що нині так багато боксерських організацій - конфлікти інтересів та суперечки. Саме через це федерації боксу почали "ділитися" на різні гілки. Спочатку була лише одна організація, WBA, але через розбіжності виникла WBC, а пізніше й інші організації, такі як IBF і WBO.

Не слід забувати й про те, різні організації дають боксерам більше можливостей для боротьби за титули, що дозволяє мати чіткіше виділення чемпіонів в кожній категорії. Крім того, це збільшує кількість значущих боїв і дає бійцям більше шансів на отримання титулів.

Чому іноді кажуть про "абсолютного чемпіона"?

Абсолютний чемпіон - це боксер, який володіє поясами всіх основних організацій (WBC, WBA, WBO та IBF) у своїй ваговій категорії. Це рідкісне досягнення, яке свідчить про домінування спортсмена у своєму дивізіоні. На сьогодні у світі небагато бійців можуть похвалитися цим статусом, але саме такі чемпіони залишають яскравий слід в історії боксу.

Наприклад, Усик був абсолютним чемпіоном, але влітку 2024 року добровільно відмовився від цього титулу. Це сталося через те, що боксер втратив один з поясів.

Менеджер Усика Олександр Красюк пояснював, що боксер відмовився від одного з чемпіонських поясів, бо IBF хотіла зобов'язати абсолютного чемпіона провести обов'язковий захист титулу проти Дюбуа. А сам Усик тоді вирішив приділяти увесь свій час іншому - підготовці до реваншу проти Ф'юрі.