Усі жінки - відьми? Чому чоловіки 30+ обирають самотність, а не стосунки

Все більше українських чоловіків після 30 свідомо обирають життя без пари. І це не про самотність чи невдачу - це про інший вибір. Після війни, змін у суспільстві та трансформації ролей жінок і чоловіків, багато хто переглядає цінності.

Чому українські чоловіки 30+ зараз все частіше обирають самотнє життя і чи справді у цьому винні жінки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Він має роботу, квартиру (або хоча б стабільну оренду), друзів, захоплення, іноді - бороду і мрію про байк. І, здавалося б, саме час будувати стосунки.

"Але такий чоловік не поспішає. Не горить бажанням знайомитися, затягувати когось у свій світ або тим більше - змінювати звичний уклад життя. І причин може бути декілька - у більшості випадків причина не у жінках, а у зміні поглядів на сучасне життя", - каже експерт.

Вже є негативний досвід

Чоловіки рідко говорять про свої емоції, але це не значить, що їм не боліло. Зрада, приниження, розлучення або просто серія токсичних зв'язків залишають сліди.

"Такі чоловіки роблять сумний висновок - краще вже самому, ніж знову проходити через той же треш. А віри у те, що може бути якось інакше - немає".

Одному комфортно

Свобода, рутина, в якій зручно: ніхто не дорікає, не лізе в душу, не змушує говорити про "почуття". Є пульт, холодильник, гаряча вода й PlayStation - навіщо щось змінювати?

"У великих містах все частіше можна почути від людей: "мені добре наодинці". День заповнений іншими речами - робота, хобі, спорт, волонтерство, у вихідні - подорожі. І це стабільність, у який немає сварок, конфліктів, розчарувань. Зараз суттєво послабився суспільний тиск і якщо раніше неодружений або самотній чоловік був "дивним", то зараз це просто один з варіантів норми", - пояснює Віталій Курсік.

Заважають стереотипи

У суспільстві досі живе уявлення про "жінку, яка прийде і все відбере": свободу, друзів, смисли життя, гараж. Або - навпаки - "жінку, яку треба утримувати". І багатьом не хочеться грати в ці ролі.

"Останнім часом чоловіки часто зізнаються, що стосунки не стільки приносять відчуття радості, скільки схожі на якусь психологічну роботу. Багато хто втомився від ролі того, хто "має" бути сильним, стабільним, завжди підтримувати. Від жінок вони чекають дорослості та відповідальності, але з цим часом дуже складно", - додає коуч.

Не бачать сенсу

Після 30 років зникає відчуття гонитви. Якщо немає бажання дітей, штампа, великої родини - то багато чоловіків просто не бачать для себе вагомої причини "вписуватись у пару".

"Зараз все більше чоловіків йдуть у психотерапію, у коучинг і вони зізнаються, що бачили, якими складними були стосунки у батьків - тому не хочуть подібного. Або вони не хочуть дітей - не хочуть приводити малюків у цей ненормальний світ, не мають ресурсу для батьківства, або - вже мають дітей і не хочуть повторення сценаріїв", - додає фахівець.

Бо не вміють інакше

Нас ніхто не вчив будувати рівноправні стосунки. Часто є лише два варіанти: або бути головним (і тягнути все), або бути під контролем. А бажання бути "на рівних" не завжди підтримується досвідом.

"Це раніше жінці потрібен був захист, турбота, сильна людина поруч, яка забезпечить і все витримає. Зараз все змінилося. З 2022 року українки масово стали головами родин, бізнесів, волонтерських проєктів. Вони йдуть захищати країну, керують велетенськими масштабами процесів, або ж їдуть за кордон з дітьми й там фактично починають все з нуля. А від чоловіків їм потрібні інші речі - рівноцінний партнер, людина з емоціями. Мало хто з чоловіків може стати надійною половинкою для самостійної та впевненої жінки", - пояснює експерт.

То що - всі жінки відьми?

"Зовсім ні. Просто багато чоловіків бачать у стосунках загрозу, а не ресурс. Бо колись, у найвразливіший момент, з цим ресурсом обійшлись як зі слабкістю. І замість бажання бути з кимось - залишилась установка: "я справлюсь сам". Іноді самотність - це вибір. А іноді - захист від того, до чого ще не готовий", - резюмує Віталій Курсік.