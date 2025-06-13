Все женщины - ведьмы? Почему мужчины 30+ выбирают одиночество, а не отношения

Все больше украинских мужчин после 30 сознательно выбирают жизнь без пары. И это не об одиночестве или неудаче - это о другом выборе. После войны, изменений в обществе и трансформации ролей женщин и мужчин, многие пересматривают ценности.

Почему украинские мужчины 30+ сейчас все чаще выбирают одинокую жизнь и действительно ли в этом виноваты женщины, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

У него есть работа, квартира (или хотя бы стабильная аренда), друзья, увлечения, иногда - борода и мечта о байке. И, казалось бы, самое время строить отношения.

"Но такой мужчина не спешит. Не горит желанием знакомиться, затягивать кого-то в свой мир или тем более - менять привычный уклад жизни. И причин может быть несколько - в большинстве случаев причина не в женщинах, а в изменении взглядов на современную жизнь", - говорит эксперт.

Уже есть негативный опыт

Мужчины редко говорят о своих эмоциях, но это не значит, что им не было больно. Измена, унижение, развод или просто серия токсичных связей оставляют следы.

"Такие мужчины делают печальный вывод - лучше уж самому, чем снова проходить через тот же треш. А веры в то, что может быть как-то иначе - нет".

Одному комфортно

Свобода, рутина, в которой удобно: никто не упрекает, не лезет в душу, не заставляет говорить о "чувствах". Есть пульт, холодильник, горячая вода и PlayStation - зачем что-то менять?

"В больших городах все чаще можно услышать от людей: "мне хорошо наедине". День заполнен другими вещами - работа, хобби, спорт, волонтерство, в выходные - путешествия. И это стабильность, в которой нет ссор, конфликтов, разочарований. Сейчас существенно ослабло общественное давление и если раньше холостой или одинокий мужчина был "странным", то сейчас это просто один из вариантов нормы", - объясняет Виталий Курсик.

Мешают стереотипы

В обществе до сих пор живет представление о "женщине, которая придет и все отберет": свободу, друзей, смыслы жизни, гараж. Или - наоборот - "женщине, которую надо содержать". И многим не хочется играть в эти роли.

"В последнее время мужчины часто признаются, что отношения не столько приносят ощущение радости, сколько похожи на какую-то психологическую работу. Многие устали от роли того, кто "должен" быть сильным, стабильным, всегда поддерживать. От женщин они ждут взрослости и ответственности, но с этим порой очень сложно", - добавляет коуч.

Не видят смысла

После 30 лет исчезает ощущение погони. Если нет желания детей, штампа, большой семьи - то многие мужчины просто не видят для себя весомой причины "вписываться в пару".

"Сейчас все больше мужчин идут в психотерапию, в коучинг и они признаются, что видели, какими сложными были отношения у родителей - поэтому не хотят подобного. Или они не хотят детей - не хотят приводить малышей в этот ненормальный мир, не имеют ресурса для отцовства, или - уже имеют детей и не хотят повторения сценариев", - добавляет специалист.

Потому что не умеют иначе

Нас никто не учил строить равноправные отношения. Часто есть только два варианта: либо быть главным (и тянуть все), либо быть под контролем. А желание быть "на равных" не всегда поддерживается опытом.

"Это раньше женщине нужна была защита, забота, сильный человек рядом, который обеспечит и все выдержит. Сейчас все изменилось. С 2022 года украинки массово стали главами семей, бизнесов, волонтерских проектов. Они идут защищать страну, управляют огромными масштабами процессов, или же едут за границу с детьми и там фактически начинают все с нуля. А от мужчин им нужны другие вещи - равноценный партнер, человек с эмоциями. Мало кто из мужчин может стать надежной половинкой для самостоятельной и уверенной женщины", - объясняет эксперт.

Так что - все женщины ведьмы?

"Совсем нет. Просто многие мужчины видят в отношениях угрозу, а не ресурс. Потому что когда-то, в самый уязвимый момент, с этим ресурсом обошлись как со слабостью. И вместо желания быть с кем-то - осталась установка: "я справлюсь сам". Иногда одиночество - это выбор. А иногда - защита от того, к чему еще не готов", - резюмирует Виталий Курсик.