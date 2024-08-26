Усі їдять це щодня: тренер назвав шкідливі продукти, які потрібно уникати

Люди, які дотримуються правильного харчування, рідше страждають від хвороб серця, ожиріння, діабету та навіть деяких видів раку. Є деякі помилки у харчуванні, які люди допускають кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Недостатнє споживання води

Недостатнє споживання чистої питної води, натомість надлишок в раціоні солодкої води, соків, солодких чаїв та кави - часта помилка людей.

В цих усіх перелічених напоях основа - це вода і це враховується в денну норму споживання рідини, яка повинна бути в районі 30 мл на кілограм маси тіла.

"Я вже не кажу про пусті і зайві калорії з цих напоїв (оскільки це рідка їжа), якби воно ще й насичувало, мало того що ці калорії не дають ситості, так вони ще й шкідливі (прості вуглеводи), особливо при профіциті калорій, інсулінові стрибки точно ні до чого", - йдеться у повідомленні.

Недостатня кількість споживання води може проявлятись у вигляді: головного болю, закрепу, сухості шкіри, болю суглобів, сухості у роті, слабкості та швидкої втомлюваності.

Організм складається на 65-70% з води, порушення водного балансу призводить до порушення обміну речовин.

Воду люди отримують з перших страв, напоїв, супів, овочів/фруктів, але основа - це чиста негазована питна вода, а не соки чи солодка вода.

Надлишок рафінованих вуглеводів

Вся солодка випічка, макарони дешеві, шліфований рис, борошно чи цукор - це рафіновані продукти.

З кожним прийомом таких продуктів організм отримує велику кількість цукру (глюкози), для того, щоб його понизити підшлункова виділяє інсулін. Чим більше і чим частіше організм виділяє інсулін - тим більше ми будемо хотіти їсти. Надалі це призводить до переїдання, інсулінорезистентності, метаболічного синдрому, ожиріння та діабет 2 типу.

Надлишок в раціоні рафінованих вуглеводів - це основна причина гіпертонії, серцево-судинних захворювань, нервових розладів чи депресій.

Тренер зазначив, що слід займатись не "очистками і детоксами організму", а перестати свій організм годувати непотребом.

Цукор

В кристалічному білому цукрі корисного немає абсолютно нічого, це стосується усіх видів, тросникового також, в тому числі і меду.

Мозок живиться глюкозою, яку отримує з усіх вуглеводних продуктів, які надходять, а не лише з цукру, а саме: злакові, овочі, фрукти чи ягоди.

Фруктоза, як аналог цукру, також не варіант, бо в глюкозу вона складно переходить і при зловживанні шкодить печінці, якщо більше 30 г на добу вживати.

Також до продуктів, які викликають запалення відносяться трансжири. Вони є в таких продуктах: маргарин, промислова дешева випічка, попкорн, фастфуд і морозиво.

Сидіти на дієті

Здоровій людині дієта не потрібна, адже в них більше недоліків, ніж плюсів.

Якщо ви здорові - споживайте усі продукти. Зокрема, якщо у вас є лікарські обмеження по певних продуктах, то лише виключіть або зменшіть споживання конкретно тих, які вам не підходять по медичних показаннях.

"Ви так ніколи не схуднете, а якщо і схуднете якимось чудом, то самі не будете розуміти, як це сталось. Також даю гарантію - не будете знати, як утримати цю вагу, будучи здоровим", - додав експерт.