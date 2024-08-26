Все едят это каждый день: тренер назвал вредные продукты, которые нужно избегать

Люди, которые соблюдают правильное питание, реже страдают болезнями сердца, ожирением, диабетом и даже некоторыми видами рака. Есть некоторые ошибки в питании, которые люди допускают каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Недостаточное потребление воды

Недостаточное потребление чистой питьевой воды, а избыток в рационе сладкой воды, соков, сладких чаев и кофе - частая ошибка людей.

В этих всех перечисленных напитках основа - это вода и это учитывается в дневную норму потребления жидкости, которая должна быть в районе 30 мл на килограмм массы тела.

"Я уж не говорю о пустых и лишних калориях из этих напитков (поскольку это жидкая пища), если бы оно еще и насыщало, мало того что эти калории не дают сытости, так они еще и вредны (простые углеводы), особенно при профиците калорий, инсулиновые скачки точно ни при чем", - говорится в сообщении.

Недостаточное количество потребления воды может проявляться в виде головной боли, запора, сухости кожи, боли суставов, сухости во рту, слабости и быстрой утомляемости.

Организм состоит на 65-70% из воды, нарушение водного баланса приводит к нарушению обмена веществ.

Воду люди получают из первых блюд, напитков, супов, овощей/фруктов, но основа - это чистая негазированная питьевая вода, а не соки или сладкая вода.

Избыток рафинированных углеводов

Вся сладкая выпечка, макароны дешевые, шлифованный рис, мука или сахар - это рафинированные продукты.

С каждым приемом таких продуктов организм получает большое количество сахара (глюкозы), для того чтобы его снизить поджелудочная выделяет инсулин. Чем больше и чем чаще организм выделяет инсулин - тем больше мы будем хотеть есть. В дальнейшем это приводит к перееданию, инсулинорезистентности, метаболическому синдрому, ожирению и диабету 2 типа.

Избыток в рационе рафинированных углеводов - это основная причина гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств или депрессий.

Тренер отметил, что следует заниматься не "очистками и детоксами организма", а перестать свой организм кормить ненадобностью.

Сахар

В кристаллическом белом полезном сахаре нет абсолютно ничего, это касается всех видов, тросникового также, в том числе и меда.

Мозг питается глюкозой, получаемой из всех поступающих углеводных продуктов, а не только из сахара, а именно: злаковые, овощи, фрукты или ягоды.

Фруктоза, как аналог сахара, тоже не вариант, потому что в глюкозу она сложно переходит и при злоупотреблении вредит печени, если больше 30 г в сутки употреблять.

Также к продуктам, вызывающим воспаление, относятся трансжиры. Они есть в таких продуктах: маргарин, промысловая дешевая выпечка, попкорн, фастфуд и мороженое.

Сидеть на диете

Здоровому человеку диета не нужна, ведь в них больше недостатков, чем плюсов.

Если вы здоровы - потребляйте все продукты. В частности, если у вас есть лекарственные ограничения по определенным продуктам, то только исключите или уменьшите потребление именно тех, которые вам не подходят по медицинским показаниям.

"Вы так никогда не похудеете, а если и похудеете каким-то чудом, то сами не будете понимать, как это произошло. Также даю гарантию - не будете знать, как удержать этот вес, будучи здоровым", - добавил эксперт.