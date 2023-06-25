Усі так роблять: ось яка звичка швидко "вбиває" смартфон

Чому важливо так робити

Захист

Положення телефону екраном вниз дозволяє захистити камеру від подряпин, що своєю чергою вкрай важливо, адже можуть постраждати якість фото і відео.

До того ж подряпини на лінзах можуть призвести до погіршення функціональності системи фокусування та автофокусування.

Якщо класти так телефон, то це допоможе захистити його від пошкоджень. Наприклад, лежить смартфон екраном вверх і на нього падає важкий предмет - тоді він розіб'ється.

Однак, якщо така ж сама ситуація станеться коли телефон лежатиме задньою панеллю до верху, то ціна ремонту обійдеться у два рази дешевше, і це при тому, якщо навіть батарея пошкодиться.

Розблокування

Також, якщо телефон лежить екраном догори, то через випадкове натискання, він може бути розблокований. Це може призвести до виконання якихось дій, що може бути небажаним. Такого можна уникнути, якщо смартфон перебуває в іншому положенні.

Охолодження

Окрім того, важливо пам'ятати, що охолодження гаджета здійснюється через задню панель. Акумулятор, розташований поряд з нею і під час роботи нагрівається, Тому, якщо покласти телефон екраном вгору, необхідний теплообмін буде утруднений і смартфон не зможе зберігати оптимальну температуру. Це може призвести до пошкодження акумулятора та інших компонентів, які потребують охолодження.

Що ще не можна робити зі смартфоном

Використовувати неякісну зарядку

Неякісний зарядний пристрій "вбиває" смартфон. Дуже частою причиною виходу телефону з ладу стає невідповідний струм зарядки.

Залишати телефон на сонці

Гаджети не витримують впливу критичних температур, оскільки смартфон може сильно нагрітися. Це може призвести до поломки чіпів, після чого виходять з ладу й інші важливі функції.

Користуватися телефоном, лежачи у ванні

Використовувати телефон у ванній заборонено, особливо коли він стоїть на зарядці. Один незручний рух і дорогий пристрій опиниться у воді, а це також смертельно небезпечно і для того, хто приймає ванну.