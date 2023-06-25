Все так делают: вот какая привычка быстро "убивает" смартфон

Почему важно так поступать

Защита

Положение телефона экраном вниз позволяет оградить камеру от царапин, что в свою очередь крайне важно, ведь могут пострадать качество фото и видео.

К тому же царапины на линзах могут привести к ухудшению функциональности системы фокусировки и автофокусировки.

Если класть так телефон, то это поможет защитить его от повреждений. К примеру, лежит смартфон экраном вверх и на него падает тяжелый предмет - тогда он разобьется.

Однако, если такая же ситуация произойдет, когда телефон будет лежать задней панелью вверх, то цена ремонта обойдется в два раза дешевле, и это при том, если даже батарея повредится.

Разблокировка

Также, если телефон лежит экраном вверх, то по случайному нажатию он может быть разблокирован. Это может привести к выполнению каких-либо действий, что может быть нежелательным. Такого можно избежать, если смартфон находится в другом положении.

Охлаждение

Кроме того, важно помнить, что охлаждение гаджета осуществляется через заднюю панель. Аккумулятор, расположенный рядом с ней и при работе нагревается, Поэтому, если положить телефон экраном вверх, необходимый теплообмен будет затруднен и смартфон не сможет сохранять оптимальную температуру. Это может привести к повреждению аккумулятора и других компонентов, требующих охлаждения.

Что еще нельзя делать со смартфоном

Использовать некачественную зарядку

Некачественное зарядное устройство "убивает" смартфон. Очень частой причиной выхода телефона из строя становится неподходящий ток зарядки.

Оставлять телефон на солнце

Гаджеты не выдерживают влияния критических температур, поскольку смартфон может сильно нагреться. Это может привести к поломке чипов, после чего выходят из строя и другие важные функции.

Пользоваться телефоном, лежа в ванной

Использовать телефон в ванной запрещено, особенно когда он стоит на зарядке. Одно неудобное движение и дорогостоящее устройство окажется в воде, а это также смертельно опасно и для принимающего ванну.