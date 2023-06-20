Що робити якщо ноутбук зависає: дієві способи виправити це

Іноді виникає ситуація, коли виконуємо якусь важливу роботу на ноутбуці в один момент пристрій зависає. Однак нервуватись і хвилюватись не потрібно - цю ситуацію можна виправити.

Про те, що робити, якщо завис ноутбук, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Що робити, якщо ноутбук завис

Щоб виправити цю ситуацію можна скористатися декількома способами

Для початку спробуйте одночасно натиснути клавіші "Ctrl + Alt + Del", щоб "розблокувати" ноутбук.

Після натискання цих клавіш ваш ноутбук відобразить класичний інтерфейс входу. Ви можете натиснути опцію "перезавантажити" або "завершити роботу". Потім після повторного запуску пристрій працюватиме як зазвичай.

Також ви можете закрити всі вікна на своєму комп’ютері та все програмне забезпечення, яке ви використовуєте. Щоб закрити всі ці вікна одночасно, натисніть клавіші " Alt+ F4" .

Якщо ваш пристрій знову працює, можливо, причиною зависання ноутбука є одне з програм, яке ви використовуєте. Потім ви можете повторно використовувати свій пристрій, як зазвичай.

Чому комп'ютер зависає

Віруси

Попри прогрес у захисті з боку розробників операційної системи, фахівці все одно рекомендують використовувати додаткові програми-антивіруси.

Нестача пам'яті

Нестача пам'яті на жорсткому диску пристрою також може стати причиною зависання ноутбука. Слідкуйте за тим, щоб хоча б третина від загальної місткості диску залишалася у вільному доступі. Це допоможе системі працювати стабільно і без частих збоїв.

Сучасні програми

Сучасні програми часто призначені для ноутів з кращими характеристиками. Якщо ваш ноутбук зависає під час роботи над певними з них, імовірно, це говорить про необхідність змінити "залізо".