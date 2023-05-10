Усі так роблять: ось чому парфуми швидко вивітрюються

Основна помилка

Вся справа у неправильному нанесенні. Багато людей розтирають парфуми на шкірі і це груба помилка. У процесі розтирання поверхня нагрівається, а молекули ароматичної речовини швидше випаровуються. Але результатом є не лише це.

Парфуми через це розкриваються не повною мірою, адже верхні ноти аромату просто випаровуються, не встигнувши потрапити на шкіру.

Запах протримається довше, якщо нанести парфуми на шкіру, а потім дати йому висохнути природним шляхом. Ще один варіант - розпорошити парфум і зайти в цю "хмару".

Як відрізнити парфуми-оригінали від підробки

Інформація на упаковці

На оригіналах завжди дрібним шрифтом позначена дата виготовлення аромату, термін придатності і склад продукту. А ось у підробці таку інформацію часто вважають абсолютно зайвою.

Картон усередині коробки

В оригінальній парфумерії є картонний або пластиковий "каркас" усередині упаковки для фіксування флакона. Важливо, щоб картон був білим, а не сіруватим. Виробники підробок на ньому економлять, тож, якщо пляшечка у коробці стоїть не стійко, то це, найімовірніше, "фейк".

Штрих-код

Далі необхідно дивитись на штрих-код, він повинен збігатися зі штрих-кодом країни, у якій виготовлені духи.

Серійний номер партії

На дні справжнього флакона завжди є тонка прозора наклейка, там же - серійний номер партії. Залежно від бренду, він може складатися з декількох цифр або із цифр і букв. Такий же номер повинен бути на картонній упаковці. У оригінальних парфумів ці цифри завжди збігаються.