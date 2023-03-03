Куди і як наносити парфуми, щоб аромат тримався довше

Будь-який аромат завжди залишається у пам'яті та викликає ряд асоціація. А приємний аромат доповнює образ людини набагато краще, ніж одяг. Проте досягнути такого ефекту можливо лише тоді, коли парфуми нанесені правильно.

Куди наносити парфуми

Експерти радять жінкам наносити свої улюблені парфуми на вуха, шию, зап'ястя, внутрішню сторону ліктя, волосся, а також на декольте. Краще вибрати кілька різних зон в залежності від ситуації.

Наприклад, якщо на вулиці літо і у вас досить відкрите плаття, то можна нанести духи на шию, зап'ястя та груди.

Яких зон уникати

Не варто наносити парфуми на зону біля очей. Зокрема, якщо перед нанесенням змастити шкіру неароматизованим лосьйоном або вазеліном, аромат збережеться довше.

Важливо знати, що не можна зберігати парфуми у ванній кімнаті, оскільки там висока вологість і температура, які негативно впливають на якість і збереження. Найкраще зберігати їх в прохолодному, сухому та темному місці.

Також можна спробувати використати парфумовані лосьйони, креми та гелі для душу. Вони допоможуть довше зберегти аромат на шкірі.

На які частини тіла чоловікам наносити парфуми

Чоловікам найкраще наносити улюблені парфуми на шию, область за вухами, плечі, внутрішню сторону рук та зап'ястя.

Не наносьте аромат на всі ці точки - достатньо вибрати ту, яка більше підходить.

Щоб аромат був насичений, достатньо всього 2-3 натискань. Краще нанести менше духів, ніж забагато. Навіть якщо вам здається, що ви не відчуваєте запаху на собі, швидше за все він є.

Також не варто наносити парфуми на одяг. Він може містити олії та спирт, які можуть зіпсувати тканину. Найкраще наносити його на чисту суху шкіру відразу після душу, коли пара та тепло розкривають пори. Це допоможе аромату краще "закріпитися" на шкірі.