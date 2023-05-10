Все так делают: вот почему духи быстро выветриваются

Основная ошибка

Все дело в неправильном нанесении. Многие люди растирают духи на коже и это грубая ошибка. В процессе растирания поверхность нагревается, а молекулы ароматического вещества быстрее улетучиваются. Но результат не только это.

Духи из-за этого раскрываются не в полной мере, ведь верхние ноты аромата просто улетучиваются, не успев попасть на кожу.

Запах продержится дольше, если нанести духи на кожу, а затем дать ему высохнуть естественным путем. Еще один вариант - распылить парфюм и зайти в это "облако".

Как отличить духи-оригиналы от подделки

Информация на упаковке

На оригиналах всегда мелким шрифтом обозначена дата изготовления аромата, срок годности и состав продукта. А вот в подделке такую информацию часто считают совершенно излишней.

Картон внутри коробки

В оригинальной парфюмерии есть картонный или пластиковый каркас внутри упаковки для фиксирования флакона. Важно, чтобы картон был белым, а не сероватым. Производители подделок на нем экономят, так что если бутылочка в коробке стоит не стойко, то это, скорее всего, "фейк".

Штрих-код

Далее необходимо смотреть на штрих-код, он должен совпадать со штрих-кодом страны, где изготовлены духи.

Серийный номер партии

На дне настоящего флакона всегда есть тонкая прозрачная наклейка, там же - серийный номер партии. В зависимости от бренда он может состоять из нескольких цифр или из цифр и букв. Такой же номер должен бить на картонной упаковке. У оригинальных духов эти цифры всегда совпадают.