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Эти способы помогут быстро убрать сильный запах разбившихся духов

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Суббота 18 июня 2022 20:05
Эти способы помогут быстро убрать сильный запах разбившихся духов Как убрать запах от духов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда человек случайно разбивает духи. Если они стоят дорого и покупались в фирменном магазине, то они имеют невероятно стойкие свойства и избавиться от очень непросто.

Какие действенные способы помогут убрать сильный запах духов - читайте ниже.

Что делать, если духи упали на пол

Необходимо вытереть духи сухой тряпкой. Однако она оставит на поверхности разводы от эфирных масел.

Также можно растворить уксус в воде в пропорции 1:1. Смочить в нем чистую тряпочку и протереть ею загрязненное место, чтобы сделать аромат духов менее интенсивным. Уксус - естественный уничтожитель запахов. Такой метод поможет эффективно удалить жирные и маслянистые пятна с любых поверхностей.

Кроме того, можно присыпать загрязненное место пищевой содой. Далее нужно подождать 10 минут и забрать все влажной тряпочкой. Сода удалит остатки парфюма и уменьшит аромат.

К тому же стоит поставить в помещении емкость с молотым кофе. Этот продукт эффективно впитывает и маскирует любые запахи. Уже через несколько дней аромат духов полностью исчезнет.

Флакон духов упал на ковер

Важно не растирать духи по ворсу, а постараться собрать их чистой тканью слегка промокнув.

Обработайте ворс раствором уксуса из пульверизатора и подождите около 30 минут. После этого протрите ковер влажным полотенцем.

К тому же можно растворить 1 ч. л. жидкости для мытья посуды в 1 стакане воды. Далее нанесите смесь на ворс с помощью пульверизатора, и соберите остатки бумажными полотенцами.

Промойте ворс чистой холодной водой и промокните его салфетками или чистой тканью. Дайте ковру полностью высохнуть.

Важно если запах парфюма не исчезает, то посыпьте ворс пищевой содой. Оставьте ее не ночь, а утром соберите остатки средства пылесосом.

Как вывести пятно от духов с одежды

Не всегда пятна от духов можно удалить обычной стиркой. Однако почти все типы духов можно удалить с одежды с помощью спирта, который наносится ватным диском от центра к краям.

Ранее мы сообщали, как быстро убрать неприятный запах из холодильника подручными средствами.

Также, как избавиться от неприятного запаха в обуви в домашних условиях.

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