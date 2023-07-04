Усі роблять неправильно: ось які продукти краще натирати на тертці, а не різати

Що полегшить приготування

Для супів або салатів зварені круто яйця краще не нарізати, а натерти на тертці. Так вони виглядатимуть однорідними - тоді салати вражають не лише смаком, а й зовнішнім виглядом. До того ж сам процес натирання яєць на тертці набагато легший.

Під час приготування деяких десертів в рецепті вказують, що потрібно подрібнити шоколад. Для цього можна скористатися теркою. А щоб процес проходив простіше, шоколад краще попередньо покласти у холодильник.

Також варто пам'ятати, що тісто вийде ще більш еластичним і набуде ніжного вершкового присмаку, якщо натерти туди масло. До того ж краще попередньо його заморозити - так буде легше впоратися з процесом.

Для часнику краще використовувати часникодавку. Але якщо у вас немає цього девайса, то можна скористатися звичайною теркою.

Шатківницю для капусти можна теж замінити терткою. Такий овоч можна сміливо додавати в салат чи борщ.

Огірок також можна натерти на тертці. Так він буде соковитішим та смачнішим, а також вдасться заощадити час і сили.

Як наточити тертку

Наждачний папір

Для такого способу знадобиться наждачний папір P120 і P180. Спочатку використовуйте зернистість P120 і шліфуйте так, наче щось натираєте. Далі використовуйте папір P180.

Керамічне горнятко

Це маловідомий спосіб, але нижню частину керамічного горнятка можна використати для того, щоб заточити тертку. Для цього потріть дном кераміки на тертці вгору - вниз.

Круглий напилок і ніж

Використання круглого напилка і ножа вважається найефективнішим способом, щоб нагострити тертку. Спочатку круглим напилком заточіть кожен отвір окремо. Потім візьміть ніж і прокрутіть кожен отвір зсередини. На такий метод доведеться потратити багато часу, але він дієвий.