Все делают неправильно: вот какие продукты лучше натирать на терке, а не резать

Что облегчит приготовление

Для супов или салатов сваренные вкрутую яйца лучше не нарезать, а натереть на терке. Так они будут выглядеть однородными - тогда салаты впечатляют не только вкусом, но и внешним видом. К тому же сам процесс натирания яиц на терке гораздо легче.

Во время приготовления некоторых десертов в рецепте указывают, что нужно измельчить шоколад. Для этого можно воспользоваться теркой. А чтобы процесс проходил попроще, шоколад лучше предварительно положить в холодильник.

Также следует помнить, что тесто получится еще более эластичным и приобретет нежный сливочный привкус, если натереть туда масло. К тому же лучше предварительно его заморозить - так будет легче справиться с процессом.

Для чеснока лучше использовать чеснокодавку. Но если у вас нет этого девайса, то можно воспользоваться обычной теркой.

Шинковницу для капусты можно тоже заменить теркой. Такой овощ можно смело добавлять в салат или борщ.

Огурец также можно натереть на терке. Так он будет более сочным и вкусным, а также удастся сэкономить время и силы.

Как наточить терку

Наждачная бумага

Для такого способа понадобится наждачная бумага P120 и P180. Сначала используйте зернистость P120 и шлифуйте так, словно что-нибудь натираете. Далее используйте бумагу P180.

Керамическая чашка

Это малоизвестный способ, но нижнюю часть керамической чашки можно использовать для того, чтобы заточить терку. Для этого потрите дном керамики на терке вверх - вниз.

Круглый напильник и нож

Использование круглого напильника и ножа считается самым эффективным способом, чтобы наточить терку. Сначала круглым напильником заточите каждый проем отдельно. Затем возьмите нож и прокрутите каждое отверстие изнутри. На такой метод придется потратить много времени, но он действенен.