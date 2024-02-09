UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усі роблять неправильно: дерматолог розповіла, як ефективно наносити дезодорант

Як правильно користуватись дезодорантом (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дезодорант забезпечує свіжість і приємний запах протягом дня. Однак, існує спосіб, за допомогою якого дезодорант буде ефективним якомога довше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Як правильно наносити

Американський дерматолог Ліндсі Зубріцкі поділилася лайфхаком, як наносити дезодорант, щоб він був ефективним якомога довше.

За її словами, якщо ви не наносите дезодорант на ніч, то це велика помилка.

Як виявилось, в нічний час потові залози менш активні. Отже, наше тіло більш активно вбирає антиперспірант.

Лікар додала, що антиперспіранти ефективніші під час застосування на ніч через природне охолодження організму під час підготовки до сну - процесу, зумовленого збільшенням вироблення мелатоніну.

Мелатонін - це природний гормон, який в основному виробляється шишкоподібною залозою головного мозку. Цей процес регулюється циклом сну і неспання, а це означає, що на нього впливає вплив світла.

"Шишкоподібна залоза виділяє найбільшу кількість мелатоніну в темряві і знижує вироблення, коли ви піддаєтеся впливу світла", - каже дерматолог.

Фахівець зазначила, що застосування дезодоранту або антиперспіранту на ніч одночасно з підвищенням рівня мелатоніну може підвищити ефективність у боротьбі з потом і запахом потових залоз.

У чому різниця між дезодорантом та антиперспірантом

Відмінність насправді дуже проста. Антиперспірант - це засіб для пахв, що містить спеціальні інгредієнти (часто солі алюмінію), здатні блокувати потовиділення.

Своєю чергою дезодорант не зупиняє потовиділення, але допомагає маскувати або придушувати запах за допомогою інших компонентів.

Антиперспіранти зупиняють запах поту з використанням алюмінію, який закорковує ваші потові залози приблизно на 12-24 години, перш ніж вони природним способом вийдуть з пор, і продукт необхідно буде наносити повторно.

Обидва продукти не лише допомагають зберегти свіжість протягом усього дня, але й корисні для шкіри.

Читайте РБК-Україна в Google News
антиперспірантдезодорант