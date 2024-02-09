Усі роблять неправильно: дерматолог розповіла, як ефективно наносити дезодорант

Як правильно наносити

Американський дерматолог Ліндсі Зубріцкі поділилася лайфхаком, як наносити дезодорант, щоб він був ефективним якомога довше.

За її словами, якщо ви не наносите дезодорант на ніч, то це велика помилка.

Як виявилось, в нічний час потові залози менш активні. Отже, наше тіло більш активно вбирає антиперспірант.

Лікар додала, що антиперспіранти ефективніші під час застосування на ніч через природне охолодження організму під час підготовки до сну - процесу, зумовленого збільшенням вироблення мелатоніну.

Мелатонін - це природний гормон, який в основному виробляється шишкоподібною залозою головного мозку. Цей процес регулюється циклом сну і неспання, а це означає, що на нього впливає вплив світла.

"Шишкоподібна залоза виділяє найбільшу кількість мелатоніну в темряві і знижує вироблення, коли ви піддаєтеся впливу світла", - каже дерматолог.

Фахівець зазначила, що застосування дезодоранту або антиперспіранту на ніч одночасно з підвищенням рівня мелатоніну може підвищити ефективність у боротьбі з потом і запахом потових залоз.

У чому різниця між дезодорантом та антиперспірантом

Відмінність насправді дуже проста. Антиперспірант - це засіб для пахв, що містить спеціальні інгредієнти (часто солі алюмінію), здатні блокувати потовиділення.

Своєю чергою дезодорант не зупиняє потовиділення, але допомагає маскувати або придушувати запах за допомогою інших компонентів.

Антиперспіранти зупиняють запах поту з використанням алюмінію, який закорковує ваші потові залози приблизно на 12-24 години, перш ніж вони природним способом вийдуть з пор, і продукт необхідно буде наносити повторно.

Обидва продукти не лише допомагають зберегти свіжість протягом усього дня, але й корисні для шкіри.