Дезодоранти не рятують: що робити, якщо ви в спеку сильно потієте

Влітку багато людей користуються дезодорантами у великій кількості, сподіваючись, що вони врятують від сильного поту. Адже в рекламах показують, що пара пшиків й свіжість на весь день забезпечена. Але насправді все не так і часом у сильну спеку дезодоранти та антиперспіранти зовсім не допомагають.

Що ж робити в такій ситуації, якщо ви сильно потієте - читайте в матеріалі нижче.

Склянка води після пробудження

Починаючи свій ранок із чашки чаю або води, ви посилюєте потовиділення. Тому насамперед після пробудження потрібно випити склянку звичайної води з лимоном. Вода нормалізує баланс вологи та зменшить потовиділення.

Відмовтеся від спецій

Спеції, гострі соуси, прянощі - все це, звісно, смачно. Але це змушує шлунок працювати активніше, прискорює серцевий ритм та приплив крові до органів - кажуть експерти. А разом із цими процесами посилюється потовиділення.

Тому, якщо за прогнозами день буде спекотним, відмовтеся від гострих страв і вибирайте ніжнішу та нейтральнішу їжу.

Висипайтеся

Ви здивуєтеся, але нестача сну та сильне потовиділення між собою взаємопов'язані. Якщо ви мало відпочивали, ваш організм працює на межі й протягом дня вас може кидати у жар. Тому намагайтеся дотримуватися повноцінного графіку сну - увечері лягайте відпочивати трохи раніше.

Зверніть увагу на тканину одягу

Одяг влітку має велике значення і тканина може впливати на потовиділення. Синтетичні тканини, щільний одяг - гарантія, що вам буде спекотно навіть у помірну спеку.

А ось льон, бавовна чи шовк дозволяють вашій шкірі дихати та нормалізувати температуру тіла, а отже – поту буде менше.

Має значення також і колір - чорний та одяг темних відтінків нагрівається на сонці значно швидше та сильніше, ніж одяг світлих відтінків.

І ще один лайфхак – вибирайте влітку просторі речі, відмовтеся від вузьких футболок, майок, сарафанів. Чим вільніше циркулюватиме повітря, тим менше у вас ризик виявити плями поту на одязі.

Використовуйте спеціальні вкладки

Якщо з потом зовсім біда, то використовуйте спеціальні вкладиші для пахв. Під одягом вони непомітні, а піт вони поглинають відмінно й убережуть вас від неприємної ситуації.

Контрастний душ

Перепади температур допомагають тілу нормалізувати потовиділення. Використовуйте не дуже гарячу та дуже холодну воду, а теплу та кімнатної температури. Після душу не витирайтеся рушником, а дайте шкірі повністю висохнути. Тільки після цього одягайтеся.