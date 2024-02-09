Все делают неправильно: дерматолог рассказала, как эффективно наносить дезодорант

Как правильно наносить

Американский дерматолог Линдси Зубрицки поделилась лайфхаком, как наносить дезодорант, чтобы он был эффективным подольше.

По ее словам, если вы не наносите дезодорант на ночь, это большая ошибка.

Как оказалось, в ночное время потовые железы менее активны. Итак, наше тело более активно впитывает антиперспирант.

Врач добавила, что антиперспиранты более эффективны при применении на ночь из-за естественного охлаждения организма во время подготовки ко сну - процесса, обусловленного увеличением выработки мелатонина.

Мелатонин - это природный гормон, который в основном вырабатывается шишковидной железой головного мозга. Этот процесс регулируется циклом сна и бодрствования, а это значит, что на него влияет влияние света.

"Шишковидная железа выделяет наибольшее количество мелатонина в темноте и снижает выработку, когда вы подвергаетесь воздействию света", - говорит дерматолог.

Специалист отметила, что применение дезодоранта или антиперспиранта на ночь одновременно с повышением уровня мелатонина может повысить эффективность в борьбе с потом и запахом потовых желез.

В чем разница между дезодорантом и антиперспирантом

Различие на самом деле очень простое. Антиперспирант - это средство для подмышек, содержащее специальные ингредиенты (часто соли алюминия), способные блокировать потоотделение.

В свою очередь дезодорант не останавливает потоотделение, но помогает маскировать или подавлять запах с помощью других компонентов.

Антиперспиранты останавливают запах пота с использованием алюминия, который закупоривает потовые железы примерно на 12-24 часа, прежде чем они естественным способом выйдут из пор, и продукт необходимо будет наносить повторно.

Оба продукта не только помогают сохранить свежесть в течение всего дня, но и полезны для кожи.