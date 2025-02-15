"Реклами брешуть". Стоматолог назвала помилку під час чищення зубів, яку транслюють по телевізору

Часто у рекламах по телевізору показують, що потрібно наносити на щітку багато зубної пасти. Як виявилось, це велика помилка і цього є просте пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку стоматолога Шааді Манучехрі.

Скільки зубної пасти наносити

За її словами, на зубну щітку потрібно наносити пасти розміром з горошину.

"Ви використовуєте занадто багато зубної пасти. Усі реклами та телешоу/фільми вам брешуть! Вам буквально потрібна кількість зубної пасти розміром з горошину", - розповіла лікар.

Після цього варто сплюнути, але не прополіскувати рот водою. Це для того, щоб отримати максимальний захист від пасти з фтором, яка робить зуби міцнішими.

Дотримання належної гігієни ротової порожнини включає чистку зубів двічі на день. Крім чищення зубів, рекомендується щодня користуватися зубною ниткою.

Зубна нитка допомагає видалити їжу та наліт, що застряг між зубами. Під час чищення використовуйте кругові рухи та не забудьте очистити до лінії ясен. Корисно використовувати таймер, щоб забезпечити чистку протягом повних двох хвилин.

Чого не повинно бути у зубній пасті

При виборі очищуючих зубних паст варто дивитись на склад, там не має бути:

SLS, SLES (sodium lauryl sulfate) - піноутворюючий компонент, що викликає чутливість ясен до алергенів і харчових кислот, а також висушує слизову оболонку порожнини рота

пропіленгліколь (Propylene Glycol) має здатність затримуватися в тканинах і викликати отруєння і сприяти ракоутворенню

парабени, барвники, ароматизатори, підсолоджувачі

антибіотики (триклозан і тому подібні). В гігієнічних пастах не повинно бути в складі будь-яких антибіотиків, бо це вже будуть не гігієнічні, а лікувальні пасти

Якщо у вас чутливі зуби, обирайте зубні пасти, спеціально розроблені для зменшення чутливості. Вони містять інгредієнти, які допомагають зменшити біль при споживанні холодного чи гарячого.

Зубні пасти з інгредієнтами, такими як трави, ефірні олії чи антисептичні речовини, можуть допомагати у боротьбі з бактеріями, запобігаючи запаленню ясен та карієсу.