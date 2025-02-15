"Рекламы врут". Стоматолог назвала ошибку при чистке зубов, которую транслируют по телевизору

Часто в рекламах по телевизору показывают, что нужно наносить на щетку много зубной пасты. Как оказалось, это большая ошибка и этому есть простое объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу стоматолога Шаади Манучехри.

Сколько зубной пасты наносить

По ее словам, на зубную щетку нужно наносить пасты размером с горошину.

"Вы используете слишком много зубной пасты. Все рекламы и телешоу/фильмы вам врут! Вам буквально нужно количество зубной пасты размером с горошину", - рассказала врач.

После этого стоит сплюнуть, но не прополаскивать рот водой. Это для того, чтобы получить максимальную защиту от пасты с фтором, которая делает зубы более крепкими.

Соблюдение надлежащей гигиены ротовой полости включает чистку зубов дважды в день. Помимо чистки зубов, рекомендуется ежедневно пользоваться зубной нитью.

Зубная нить помогает удалить пищу и налет, застрявший между зубами. Во время чистки используйте круговые движения и не забудьте очистить до линии десен. Полезно использовать таймер, чтобы обеспечить чистку в течение полных двух минут.

Чего не должно быть в зубной пасте

При выборе очищающих зубных паст стоит смотреть на состав, там не должно быть:

SLS, SLES (sodium lauryl sulfate) - пенообразующий компонент, вызывающий чувствительность десен к аллергенам и пищевым кислотам, а также высушивает слизистую оболочку полости рта

пропиленгликоль (Propylene Glycol) обладает способностью задерживаться в тканях и вызывать отравления и способствовать ракообразованию

парабены, красители, ароматизаторы, подсластители

антибиотики (триклозан и тому подобные). В гигиенических пастах не должно быть в составе каких-либо антибиотиков, ибо это уже будут не гигиенические, а лечебные пасты

Если у вас чувствительные зубы, выбирайте зубные пасты, специально разработанные для уменьшения чувствительности. Они содержат ингредиенты, которые помогают уменьшить боль при употреблении холодного или горячего.

Зубные пасты с ингредиентами, такими как травы, эфирные масла или антисептические вещества, могут помогать в борьбе с бактериями, предотвращая воспаление десен и кариес.