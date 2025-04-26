Усі подумають, що купили нову: як ідеально почистити будь-яку біжутерію

Навіть найкрасивіші прикраси з часом втрачають блиск і покриваються темними плямами. Догляд у домашніх умовах здатен повернути їм життя - потрібно лише знати кілька простих способів.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує перевірені рецепти для очищення різних типів біжутерії.
Металеві основи часто темніють навіть у дорогій біжутерії, але повернути блиск не так складно. Варто обрати м’який, але ефективний спосіб очищення, залежно від типу металу.
Інкрустовані прикраси вимагають обережного очищення, адже стрази й камені можуть втратити блиск або зіпсуватися. Важливо знати, чи мають вони додаткові покриття.
Не всі прикраси можна мити водою - деякі матеріали бояться вологи. Для них потрібен максимально сухий і щадний догляд.
Навіть найкраще очищення не допоможе, якщо прикраси зберігаються неправильно. Щоб біжутерія довше тішила око, варто дотримуватись простих правил.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Spruce та Lifehacker.