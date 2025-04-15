Так роблять усі, тому що не знають: 8 речей, які не можна чистити содою

Харчова сода - справжня зірка серед домашніх засобів для прибирання. Однак деякі матеріали можуть постраждати від впливу соди через її абразивність і високий рівень pH.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на видання Martha Stewart , де використання соди може призвести до подряпин, втрати блиску чи навіть незворотного пошкодження.

Плями на делікатних тканинах

Сода може здаватися чудовим засобом для виведення плям із тканин, але не у випадку з ніжними матеріалами. Її абразивна структура пошкоджує волокна, викликаючи ослаблення або навіть розрив тканини.

Крім того, сода залишає після себе білий осад, який складно випрати. Особливо небезпечна вона для шовку, атласу, мережива, оксамиту, шифону та кашеміру. Для таких речей краще використовувати делікатне прання або хімчистку.

Шкіряні вироби

Шкіра потребує особливого догляду, і харчова сода для цього абсолютно не підходить. Вона здатна вивести з матеріалу природні олії, які надають йому м’якості та еластичності.

З часом шкіра може стати сухою, жорсткою та почати тріскатися. Набагато безпечніше очищувати шкіряні речі теплою водою з краплею рідкого мила або спеціальним засобом для догляду за шкірою.

Дерев’яні меблі та підлога

Хочеться швидко освіжити дерев’яну поверхню? Не варто братися за соду. Вона може пошкодити лакове покриття, зробити поверхню тьмяною або залишити подряпини. Дерево - матеріал чутливий, тож краще обирати м’які засоби та дбайливе очищення.

Сода може використатися як з лимоном, так і без нього (фото: Freepik.com)

Електронні пристрої

Смартфони, ноутбуки, телевізори та інші гаджети мають надзвичайно делікатні екрани. Навіть незначне тертя содою може залишити мікроподряпини. Щоб безпечно видалити відбитки пальців чи пил, краще використовувати спеціальну рідину для екранів і м’яку мікрофібру.

Вовняні вироби

Вовна - природний матеріал, який може сильно постраждати від лужного середовища соди. Вона руйнує структуру волокон, через що речі втрачають форму, м’якість та теплоізоляційні властивості. Для прання вовни краще обирати спеціальні засоби з нейтральним pH і дотримуватись рекомендацій на етикетці.

Ювелірні вироби та коштовне каміння

Сода не підходить для чищення прикрас, особливо якщо це дорогоцінні камені, перли чи делікатні метали. Вона може пошкодити поверхню, подряпати блискуче покриття й зменшити привабливість виробу. Краще мити прикраси в розчині води з краплею рідкого мила та ретельно витирати м’якою тканиною.

Содою найкраще чистити скло (фото: Freepik.com)

Алюмінієві поверхні

Соду не слід застосовувати для миття алюмінієвого посуду, техніки чи решіток гриля. Її абразивність може залишити подряпини, а лужне середовище - викликати тьмяність або навіть зміну кольору. Замість цього використовуйте м’які миючі засоби з нейтральним pH і м’яку губку або тканину.

Яскравий одяг

Харчова сода має слабкий відбілювальний ефект, що негативно впливає на кольорові тканини. Часте використання може поступово знебарвити речі, зробити кольори тьмяними. Щоб зберегти яскравість, обирайте засоби для прання кольорових речей і уникайте експериментів зі содою.