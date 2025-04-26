Все подумают, что купили новую: как идеально почистить любую бижутерию

Даже самые красивые украшения со временем теряют блеск и покрываются темными пятнами. Уход в домашних условиях способен вернуть им жизнь - нужно лишь знать несколько простых способов.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает проверенные рецепты для очистки разных типов бижутерии.
Металлические основы часто темнеют даже в дорогой бижутерии, но вернуть блеск не так сложно. Стоит выбрать мягкий, но эффективный способ очистки, в зависимости от типа металла.
Инкрустированные украшения требуют осторожной очистки, ведь стразы и камни могут потерять блеск или испортиться. Важно знать, имеют ли они дополнительные покрытия.
Не все украшения можно мыть водой - некоторые материалы боятся влаги. Для них нужен максимально сухой и щадящий уход.
Даже самая лучшая очистка не поможет, если украшения хранятся неправильно. Чтобы бижутерия дольше радовала глаз, стоит придерживаться простых правил.
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При написании материала были использованы источники: издания Spruce и Lifehacker.