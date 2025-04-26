Усі подумають, що купили нову: як ідеально почистити будь-яку біжутерію

Навіть найкрасивіші прикраси з часом втрачають блиск і покриваються темними плямами. Догляд у домашніх умовах здатен повернути їм життя - потрібно лише знати кілька простих способів.

Як почистити металеві прикраси

Металеві основи часто темніють навіть у дорогій біжутерії, але повернути блиск не так складно. Варто обрати м’який, але ефективний спосіб очищення, залежно від типу металу.

Спеціальна паста для прикрас дбайливо видаляє окислення з усіх металевих поверхонь. Нанесіть пасту, зачекайте кілька хвилин і відполіруйте мікрофіброю. Цей метод підходить навіть для позолочених виробів.

дбайливо видаляє окислення з усіх металевих поверхонь. Нанесіть пасту, зачекайте кілька хвилин і відполіруйте мікрофіброю. Цей метод підходить навіть для позолочених виробів. Мильний розчин допомагає очищати сріблясте напилення та скляні елементи. Замочіть прикраси на 20 хвилин і обережно потріть м’якою щіткою. Потім промийте водою і висушіть.

допомагає очищати сріблясте напилення та скляні елементи. Замочіть прикраси на 20 хвилин і обережно потріть м’якою щіткою. Потім промийте водою і висушіть. Оцет із сіллю утворюють пасту, яка ефективно очищає поверхню. Нанесіть суміш на виріб, залиште на кілька хвилин і ретельно сполосніть. Метод не підходить для прикрас з інкрустаціями.

Як почистити камені та стрази

Інкрустовані прикраси вимагають обережного очищення, адже стрази й камені можуть втратити блиск або зіпсуватися. Важливо знати, чи мають вони додаткові покриття.

Напівдорогоцінне каміння , таке як бурштин чи опал, достатньо промити прохолодною водою. Далі витерти фланеллю - і камінь знову засяє. Уникайте агресивної хімії.

, таке як бурштин чи опал, достатньо промити прохолодною водою. Далі витерти фланеллю - і камінь знову засяє. Уникайте агресивної хімії. Облагороджені камені очищують м’якою тканиною або холодним повітрям з фена. Не використовуйте воду чи спирт, щоб не пошкодити захисне покриття. Цей метод підходить для смарагдів і берилів.

очищують м’якою тканиною або холодним повітрям з фена. Не використовуйте воду чи спирт, щоб не пошкодити захисне покриття. Цей метод підходить для смарагдів і берилів. Кристали Сваровскі потребують особливої обережності. Протріть їх ганчіркою, змоченою в нашатирному спирті. Не мийте у мильній воді - вони втратять блиск.

Щоб прикраси зберігали ефектний вид, їх треба регулярно чистити (фото: Freepik.com)

Як почистити біжутерію з дерева, скла, шкіри

Не всі прикраси можна мити водою - деякі матеріали бояться вологи. Для них потрібен максимально сухий і щадний догляд.

Скляні прикраси замочіть у розчині прального порошку, потім протріть губкою. Щоб додати блиску, нанесіть шар прозорого лаку. Це зробить виріб ще ефектнішим.

замочіть у розчині прального порошку, потім протріть губкою. Щоб додати блиску, нанесіть шар прозорого лаку. Це зробить виріб ще ефектнішим. Слонову кістку очищують м’яким мильним розчином. Після обробки протріть виріб тканиною без ворсу. Важливо не терти поверхню - вона крихка.

очищують м’яким мильним розчином. Після обробки протріть виріб тканиною без ворсу. Важливо не терти поверхню - вона крихка. Дерево та шкіру не миють водою. Достатньо злегка вологої серветки або потоку повітря з фена. Шкіряні браслети варто протирати регулярно, щоб уникнути накопичення пилу.

Поради для зберігання прикрас

Навіть найкраще очищення не допоможе, якщо прикраси зберігаються неправильно. Щоб біжутерія довше тішила око, варто дотримуватись простих правил.