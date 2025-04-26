Все подумают, что купили новую: как идеально почистить любую бижутерию

Даже самые красивые украшения со временем теряют блеск и покрываются темными пятнами. Уход в домашних условиях способен вернуть им жизнь - нужно лишь знать несколько простых способов.

Как почистить металлические украшения

Металлические основы часто темнеют даже в дорогой бижутерии, но вернуть блеск не так сложно. Стоит выбрать мягкий, но эффективный способ очистки, в зависимости от типа металла.

Специальная паста для украшений бережно удаляет окисление со всех металлических поверхностей. Нанесите пасту, подождите несколько минут и отполируйте микрофиброй. Этот метод подходит даже для позолоченных изделий.

бережно удаляет окисление со всех металлических поверхностей. Нанесите пасту, подождите несколько минут и отполируйте микрофиброй. Этот метод подходит даже для позолоченных изделий. Мыльный раствор помогает очищать серебристое напыление и стеклянные элементы. Замочите украшения на 20 минут и осторожно потрите мягкой щеткой. Затем промойте водой и высушите.

помогает очищать серебристое напыление и стеклянные элементы. Замочите украшения на 20 минут и осторожно потрите мягкой щеткой. Затем промойте водой и высушите. Уксус с солью образуют пасту, которая эффективно очищает поверхность. Нанесите смесь на изделие, оставьте на несколько минут и тщательно сполосните. Метод не подходит для украшений с инкрустациями.

Как почистить камни и стразы

Инкрустированные украшения требуют осторожной очистки, ведь стразы и камни могут потерять блеск или испортиться. Важно знать, имеют ли они дополнительные покрытия.

Полудрагоценные камни , такие как янтарь или опал, достаточно промыть прохладной водой. Далее вытереть фланелью - и камень снова засияет. Избегайте агрессивной химии.

, такие как янтарь или опал, достаточно промыть прохладной водой. Далее вытереть фланелью - и камень снова засияет. Избегайте агрессивной химии. Облагороженные камни очищают мягкой тканью или холодным воздухом из фена. Не используйте воду или спирт, чтобы не повредить защитное покрытие. Этот метод подходит для изумрудов и бериллов.

очищают мягкой тканью или холодным воздухом из фена. Не используйте воду или спирт, чтобы не повредить защитное покрытие. Этот метод подходит для изумрудов и бериллов. Кристаллы Сваровски требуют особой осторожности. Протрите их тряпкой, смоченной в нашатырном спирте. Не мойте в мыльной воде - они потеряют блеск.

Чтобы украшения сохраняли эффектный вид, их надо регулярно чистить (фото: Freepik.com)

Как почистить бижутерию из дерева, стекла, кожи

Не все украшения можно мыть водой - некоторые материалы боятся влаги. Для них нужен максимально сухой и щадящий уход.

Стеклянные украшения замочите в растворе стирального порошка, затем протрите губкой. Чтобы добавить блеска, нанесите слой прозрачного лака. Это сделает изделие еще более эффектным.

замочите в растворе стирального порошка, затем протрите губкой. Чтобы добавить блеска, нанесите слой прозрачного лака. Это сделает изделие еще более эффектным. Слоновую кость очищают мягким мыльным раствором. После обработки протрите изделие тканью без ворса. Важно не тереть поверхность - она хрупкая.

очищают мягким мыльным раствором. После обработки протрите изделие тканью без ворса. Важно не тереть поверхность - она хрупкая. Дерево и кожу не моют водой. Достаточно слегка влажной салфетки или потока воздуха из фена. Кожаные браслеты стоит протирать регулярно, чтобы избежать накопления пыли.

Советы для хранения украшений

Даже самая лучшая очистка не поможет, если украшения хранятся неправильно. Чтобы бижутерия дольше радовала глаз, стоит придерживаться простых правил.