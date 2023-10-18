Усі обговорюють відео, на якому літак застиг у повітрі

Що це за відео, яке здивувало світ

13 жовтня генеральний директор ScienceIO Вілл Манідіс поділився відео у мережі X (колишньому Twitter), на якому показано те, як літак зависає у повітрі над мостом Сан-Матео-Хейворд і затокою Сан-Франциско. Чоловік пояснив, що записував відео чудових краєвидів, перш ніж помітити дивну ілюзію.

"Сьогодні я спостерігав, як літак зупинився в повітрі, і ви все ще думаєте, що фізика реальна?" - жартома підписав Манідіс опубліковані кадри.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на відео і почали активно коментувати його. Дехто пише, що літак "просто буферизує", інші жартують, що "у матриці стався збій".

Як можна пояснити цей феномен

Манідіс згодом пояснив, що "відсутність" руху літака була, очевидно, ілюзією, причину якої можна пояснити наукою.

Під час польоту літаки можуть стикатися зі зустрічним вітром, який може уповільнити рух. Деякі вітри можуть бути настільки сильними, що літак буде здаватися застиглим у небі, хоча насправді літак рухається дуже повільно.

Крім того, у деяких випадках точка, з якої людина спостерігає за цим, може обманювати око. Людині, яка рухається в протилежному напрямку від літака, який сповільнюється, може здаватися, що він нерухомо застряг у небі.

Те, що літак на відео не рухається щодо моста, можна пояснити тим, що під час зйомки телефон трішки крутили. Це могло також вплинути на візуальний ефект.

Додамо, що у 2022 році в соціальних мережах став вірусним ще один ролик, на якому зображено літак, який застряг у повітрі.