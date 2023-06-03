Жінка встановила камери спостереження в лісі і ледь не посивіла від побаченого (фото)

Любительниця дикої природи вирішила встановити камеру спостереження в лісі, щоб поспостерігати за тваринами. Але від того, що вона побачила, жінка ледь не посивіла.

Все почалося з мертвого оленя

Корінея Стенхоуп із Павелл-Рівер (місто в Канаді, у провінції Британська Колумбі) розповіла, що після того, як вона знайшла мертвого оленя на своїй території, вона встановила приховану камеру для спостереження за дикою природою, щоб побачити, яких тварин він приверне.

Коли ж 36-річна жінка перевірила запис камери, вона була шокована побаченим на ній.

Над трупом оленя сиділи "дві відьми"

36-річна жінка ледь не посивіла, коли побачила двох жінок, одна з яких була майже оголена. Вони сиділи над трупом оленя і, здавалося, що вони "обідали" на ньому, або навіть ним.

На чорно-білих знімках, зроблених нічними камерами, дійсно видно дві постаті з густим скуйовдженим волоссям, які схилилися над мертвим оленем.

Було помічено, як ці люди підняли одне з копит оленя до обличчя.

Фото: dailystar

Тепер власниця камери боїться за свою сім'ю

Корінея каже, що тепер вона боїться за свою родину, оскільки камеру встановили за дві хвилини ходьби від її будинку, і вона тримає трьох коней на своїй території.

"Вони прийшли через десять хвилин після заходу сонця. Виглядали розпатланими. Схоже, у них перуки...

Я не знаю, чи вона цілувала його (копито), чи нюхала, чи їла, але від того, що доторкнулася до розкладаної туші, мене нудить. Від кількості бактерій, яка там, мабуть, була", - розповідає нажахана Корінея.

І хоча імовірним "убивцею" оленя була рись, які водяться в цій місцевості, те, що робили ті жінки з трупом тварини, не менш жахливо і огидно.