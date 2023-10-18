RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все обсуждают видео, на котором самолет застыл в воздухе

Сеть удивило видео с самолетом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В сети активно обсуждают видео, на котором самолет замер в воздухе во время полета. Эти карды за 5 дней набрали более 30 млн. просмотров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию People.

Что это за видео, которое удивило мир

13 октября генеральный директор ScienceIO Уилл Манидис поделился видео в сети X (бывшем Twitter), на котором показано, как самолет зависает в воздухе над мостом Сан-Матео-Хейворд и заливом Сан-Франциско. Мужчина объяснил, что записывал видео красивых пейзажей, прежде чем заметить удивительную иллюзию.

"Сегодня я наблюдал, как самолет остановился в воздухе, и вы все еще думаете, что физика реальна?" - в шутку подписал Манидис опубликованные кадры.

Пользователи сети бурно отреагировали на видео и начали активно комментировать его. Некоторые пишут, что самолет "просто буферизует", другие шутят, что "в матрице произошел сбой".

 

Как можно объяснить этот феномен

Манидис потом объяснил, что "отсутствие" движения самолета было, очевидно, иллюзией, причину которой можно объяснить наукой.

При полете самолеты могут сталкиваться со встречным ветром, который может замедлить движение. Некоторые ветра могут быть настолько сильными, что самолет будет казаться застывшим в небе, хотя самолет на самом деле движется очень медленно.

Кроме того, в некоторых случаях точка, с которой человек наблюдает за этим, может обманывать глаза. Человеку, который движется в противоположном направлении от замедляющегося самолета, может казаться, что он неподвижно застрял в небе.

То, что самолет на видео не двигается относительно моста, можно объяснить тем, что во время съемки телефон немного крутили. Это могло также отразиться на визуальном эффекте.

Добавим, что в 2022 году в социальных сетях стал вирусным еще один ролик, на котором изображен "застрявший в воздухе" самолет.

Раньше мы делились видео, на котором пилот во время полета сражался с огромной птицей, которая пробила лобовое стекло и застряла в нем.

Читайте также о том, что женщина установила в лесу камеры наблюдения за природой и была в шоке от увиденного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти