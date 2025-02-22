Усі неправильно їдять банани. Ось чому не можна видаляти волокна під час очищення плоду

Чому не можна видаляти волокна з бананів

Ці частини, які називаються пучками флоеми, насправді містять ряд життєво важливих поживних речовин.

За словами лікаря, коли цю частину банана викидають, втрачається висока концентрація антиоксидантів, протизапальних речовин, вітамінів і мінералів. Це калій, магній і триптофан, попередник серотоніну, що відповідає за гарний настрій.

"Наступного разу, коли ви будете їсти банан, не викидайте ці волокна. Таким чином, ви зможете повною мірою скористатися перевагами для організму, які ви отримуєте від включення цього фрукта у свій звичайний раціон", - пояснив він.

Такі волокна містять багато клітковини - важливого вуглеводу, який сприяє травленню, а також пов’язаний зі зниженням ризику серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу та раку кишківника.

Пучки флоеми складають судинну систему рослини. Вони розподіляють поживні речовини по всьому плоду.

Однак, важливо, що потрібно з’їсти багато таких волокон, щоб отримати якусь користь для організму.

"Вони присутні в настільки малих кількостях порівняно з рештою банана, що якщо ви не з’їсте їх у великій кількості окремо, вони не вплинуть на загальний харчовий профіль банана", - сказав він.

Користь бананів

Окрім пучків флоеми, банани мають різні переваги для здоров’я. Вміст калію в них може не тільки служити зарядом енергії, але може допомогти контролювати артеріальний тиск і може знизити ризик інсульту. Клітковина, антиоксиданти та магній, що містяться в бананах, також можуть допомогти підтримувати здорове серце.

Банан середнього розміру (приблизно 120 г) містить 430 мг калію, що становить близько 15% від добової потреби у цьому мікроелементі.

Фрукт також допомагає зміцнити нервову систему, покращити чи стабілізувати сон та пам'ять. Вживання бананів допомагає знизити стрес і збільшити стійкість організму до нервової перевтоми завдяки магнію, який є у складі фрукта.

У складі бананів є вітамін В6, при цьому рівень речовини дуже високий. Його отримання важливо для гарної роботи нервової системи.