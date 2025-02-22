Все неправильно едят бананы. Вот почему нельзя удалять волокна во время очистки плода

Почему нельзя удалять волокна из бананов

Эти части, называемые пучками флоэмы, на самом деле содержат ряд жизненно важных питательных веществ.

По словам врача, когда эту часть банана выбрасывают, теряется высокая концентрация антиоксидантов, противовоспалительных веществ, витаминов и минералов. Это калий, магний и триптофан, предшественник серотонина, отвечающего за хорошее настроение.

"В следующий раз, когда вы будите есть банан, не выбрасывайте эти волокна. Таким образом, вы сможете в полной мере воспользоваться преимуществами для организма, которые вы получаете от включения этого фрукта в свой обычный рацион", - пояснил он.

Такие волокна содержат много клетчатки - важного углевода, который способствует пищеварению, а также связан со снижением риска сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и рака кишечника.

Пучки флоэмы составляют сосудистую систему растения. Они распределяют питательные вещества по всему плоду.

Однако, важно, что нужно съесть много таких волокон, чтобы получить какую-то пользу для организма.

"Они присутствуют в настолько малых количествах по сравнению с остальным бананом, что если вы не съедите их в большом количестве отдельно, они не повлияют на общий пищевой профиль банана", - сказал он.

Польза бананов

Помимо пучков флоэмы, бананы имеют различные преимущества для здоровья. Содержание калия в них может не только служить зарядом энергии, но может помочь контролировать артериальное давление и может снизить риск инсульта. Клетчатка, антиоксиданты и магний, содержащиеся в бананах, также могут помочь поддерживать здоровое сердце.

Банан среднего размера (примерно 120 г) содержит 430 мг калия, что составляет около 15% от суточной потребности в этом микроэлементе.

Фрукт также помогает укрепить нервную систему, улучшить или стабилизировать сон и память. Употребление бананов помогает снизить стресс и увеличить устойчивость организма к нервному переутомлению благодаря магнию, который есть в составе фрукта.

В составе бананов есть витамин В6, при этом уровень вещества очень высокий. Его получение важно для хорошей работы нервной системы.