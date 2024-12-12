Усі мають мати це вдома: ось що точно допоможе зберегти молодість шкіри

Багато людей вважають, що регулярних походів до косметолога буде достатньо, щоб мати здорову та доглянуту шкіру. Косметолог розповіла, про важливість професійного домашнього догляду.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно доглядати за шкірою обличчя вдома.
За словами косметолога Дарії Тіщенко, професійні процедури у спеціаліста - це глибокий і спеціалізований догляд за шкірою. Під час них інтенсивно пропрацьовуються над певною проблемою та можна швидко отримати результат.
Однак, без правильного домашнього догляду це дуже складно, адже він є ключовим для підтримання та продовження результатів цих процедур. Використання якісних засобів вдома допомагає підтримувати баланс шкіри, захищати її від щоденних стресових факторів і запобігати появі нових проблем.
Тому використання правильних професійних засобів для домашнього догляду - це так само важливо, як і відвідувати косметолога, адже вони доповнюють одне одного.
Вмивайте обличчя двічі на день
Обережно витирайте шкіру рушником - стосується як обличчя, так і тіла. Ще краще залишити шкіру злегка вологою. Таким чином ваша шкіра зможе ввібрати зайву вологу та відновити зволоження.
Робіть пілінг
Раніше косметолог показала вправу, яка покращить тонус шкіри та прибере зморшки на лобі.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко та сайт Wiki how.