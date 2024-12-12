Усі мають мати це вдома: ось що точно допоможе зберегти молодість шкіри

Чим важливий домашній догляд для шкіри

За словами косметолога Дарії Тіщенко, професійні процедури у спеціаліста - це глибокий і спеціалізований догляд за шкірою. Під час них інтенсивно пропрацьовуються над певною проблемою та можна швидко отримати результат.

Однак, без правильного домашнього догляду це дуже складно, адже він є ключовим для підтримання та продовження результатів цих процедур. Використання якісних засобів вдома допомагає підтримувати баланс шкіри, захищати її від щоденних стресових факторів і запобігати появі нових проблем.

Тому використання правильних професійних засобів для домашнього догляду - це так само важливо, як і відвідувати косметолога, адже вони доповнюють одне одного.

Як доглядати за шкірою

Вмивайте обличчя двічі на день

Обережно витирайте шкіру рушником - стосується як обличчя, так і тіла. Ще краще залишити шкіру злегка вологою. Таким чином ваша шкіра зможе ввібрати зайву вологу та відновити зволоження.

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