Все должны иметь это дома: вот что точно поможет сохранить молодость кожи

Чем важен домашний уход для кожи

По словам косметолога Дарии Тищенко, профессиональные процедуры у специалиста - это глубокий и специализированный уход за кожей. В них интенсивно прорабатываются над определенной проблемой и можно быстро получить результат.

Однако, без правильного домашнего ухода это очень сложно, ведь он является ключевым для поддержки и продолжения результатов этих процедур. Использование качественных средств на дому помогает поддерживать баланс кожи, защищать ее от ежедневных стрессовых факторов и предотвращать появление новых проблем.

Поэтому использование правильных профессиональных средств для домашнего ухода - это так же важно, как и посещать косметолога, ведь они дополняют друг друга.

Как ухаживать за кожей

Умывайте лицо дважды в день

Осторожно вытирайте кожу полотенцем - касается как лица, так и тела. Еще лучше оставить кожу слегка влажной. Таким образом, ваша кожа сможет впитать лишнюю влагу и восстановить увлажнение.

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