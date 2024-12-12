Все должны иметь это дома: вот что точно поможет сохранить молодость кожи

Многие считают, что регулярных походов к косметологу будет достаточно, чтобы иметь здоровую и ухоженную кожу. Косметолог рассказала о важности профессионального домашнего ухода.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей лица дома.
По словам косметолога Дарии Тищенко, профессиональные процедуры у специалиста - это глубокий и специализированный уход за кожей. В них интенсивно прорабатываются над определенной проблемой и можно быстро получить результат.
Однако, без правильного домашнего ухода это очень сложно, ведь он является ключевым для поддержки и продолжения результатов этих процедур. Использование качественных средств на дому помогает поддерживать баланс кожи, защищать ее от ежедневных стрессовых факторов и предотвращать появление новых проблем.
Поэтому использование правильных профессиональных средств для домашнего ухода - это так же важно, как и посещать косметолога, ведь они дополняют друг друга.
Умывайте лицо дважды в день
Осторожно вытирайте кожу полотенцем - касается как лица, так и тела. Еще лучше оставить кожу слегка влажной. Таким образом, ваша кожа сможет впитать лишнюю влагу и восстановить увлажнение.
Делайте пилинг
Ранее косметолог показала упражнение, которое улучшит тонус кожи и уберет морщинки на лбу.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко и сайт Wiki how.