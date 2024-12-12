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Все должны иметь это дома: вот что точно поможет сохранить молодость кожи

Косметолог рассказала о важности домашнего ухода (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие считают, что регулярных походов к косметологу будет достаточно, чтобы иметь здоровую и ухоженную кожу. Косметолог рассказала о важности профессионального домашнего ухода.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей лица дома.

Чем важен домашний уход для кожи

По словам косметолога Дарии Тищенко, профессиональные процедуры у специалиста - это глубокий и специализированный уход за кожей. В них интенсивно прорабатываются над определенной проблемой и можно быстро получить результат.

Однако, без правильного домашнего ухода это очень сложно, ведь он является ключевым для поддержки и продолжения результатов этих процедур. Использование качественных средств на дому помогает поддерживать баланс кожи, защищать ее от ежедневных стрессовых факторов и предотвращать появление новых проблем.

Поэтому использование правильных профессиональных средств для домашнего ухода - это так же важно, как и посещать косметолога, ведь они дополняют друг друга.

Как ухаживать за кожей

Умывайте лицо дважды в день

Осторожно вытирайте кожу полотенцем - касается как лица, так и тела. Еще лучше оставить кожу слегка влажной. Таким образом, ваша кожа сможет впитать лишнюю влагу и восстановить увлажнение.

Делайте пилинг

Ранее косметолог показала упражнение, которое улучшит тонус кожи и уберет морщинки на лбу.

Также мы писали о 4 способах, которые увлажнят и защитят кожу рук зимой.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко и сайт Wiki how.

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