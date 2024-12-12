Усі мають мати це вдома: ось що точно допоможе зберегти молодість шкіри

Багато людей вважають, що регулярних походів до косметолога буде достатньо, щоб мати здорову та доглянуту шкіру. Косметолог розповіла, про важливість професійного домашнього догляду.

Чим важливий домашній догляд для шкіри

За словами косметолога Дарії Тіщенко, професійні процедури у спеціаліста - це глибокий і спеціалізований догляд за шкірою. Під час них інтенсивно пропрацьовуються над певною проблемою та можна швидко отримати результат.

Однак, без правильного домашнього догляду це дуже складно, адже він є ключовим для підтримання та продовження результатів цих процедур. Використання якісних засобів вдома допомагає підтримувати баланс шкіри, захищати її від щоденних стресових факторів і запобігати появі нових проблем.

Тому використання правильних професійних засобів для домашнього догляду - це так само важливо, як і відвідувати косметолога, адже вони доповнюють одне одного.

Як доглядати за шкірою

Вмивайте обличчя двічі на день

Обличчя потрібно вмивати вранці, коли встаєте, і ввечері перед сном. Використовуйте теплу воду та миючий засіб для обличчя, який відповідає вашому типу шкіри.

Після цього н анесіть тонік на обличчя і зволожуючий крем. Не забувайте про шкіру на шиї.

Обережно витирайте шкіру рушником - стосується як обличчя, так і тіла. Ще краще залишити шкіру злегка вологою. Таким чином ваша шкіра зможе ввібрати зайву вологу та відновити зволоження.

Нанесіть зволожуючий крем або лосьйон, поки ваша шкіра ще волога

Використовуйте зволожуючі креми для обличчя та лосьйони або масло для тіла. Змінюйте тип зволожуючого крему або лосьйону, яким ви користуєтеся, залежно від сезону. Взимку використовуйте жирніший крем, а влітку - легший. Т

Наносьте тако зволожуючий крем із SPF, щоб захистити шкіру від шкідливих сонячних променів.

Робіть пілінг

Це допоможе відшліфувати мертві клітини шкіри та зробити шкіру шовковистою. Обов’язково використовуйте більш м’який пілінг для обличчя, ніж для решти тіла.

Пам’ятайте, що шкіра обличчя набагато ніжніша, ніж шкіра рук і ніг. Тому р етельно вибирайте відлущувальні скраби. Чим більші зерна, тим більш абразивним буде скраб.