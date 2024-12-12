Все должны иметь это дома: вот что точно поможет сохранить молодость кожи

Многие считают, что регулярных походов к косметологу будет достаточно, чтобы иметь здоровую и ухоженную кожу. Косметолог рассказала о важности профессионального домашнего ухода.

Чем важен домашний уход для кожи

По словам косметолога Дарии Тищенко, профессиональные процедуры у специалиста - это глубокий и специализированный уход за кожей. В них интенсивно прорабатываются над определенной проблемой и можно быстро получить результат.

Однако, без правильного домашнего ухода это очень сложно, ведь он является ключевым для поддержки и продолжения результатов этих процедур. Использование качественных средств на дому помогает поддерживать баланс кожи, защищать ее от ежедневных стрессовых факторов и предотвращать появление новых проблем.

Поэтому использование правильных профессиональных средств для домашнего ухода - это так же важно, как и посещать косметолога, ведь они дополняют друг друга.

Как ухаживать за кожей

Умывайте лицо дважды в день

Лицо нужно умывать утром, когда встаете, и вечером перед сном. Используйте теплую воду и моющее средство для лица, соответствующее вашему типу кожи.

После этого нанесите тоник на лицо и увлажняющий крем. Не забывайте о коже на шее.

Осторожно вытирайте кожу полотенцем - касается как лица, так и тела. Еще лучше оставить кожу слегка влажной. Таким образом, ваша кожа сможет впитать лишнюю влагу и восстановить увлажнение.

Нанесите увлажняющий крем или лосьон, пока ваша кожа еще влажная

Используйте увлажняющие кремы для лица, лосьоны или масло для тела. Изменяйте тип увлажняющего крема или лосьона, которым вы пользуетесь, в зависимости от сезона. Зимой используйте более жирный крем, а летом - легкий.

Наносите увлажняющий крем из SPF, чтобы защитить кожу от вредных солнечных лучей.

Делайте пилинг

Это поможет отшлифовать мертвые клетки кожи и сделать кожу шелковистой. Обязательно используйте более мягкий пилинг для лица, чем на остальное тело.

Помните, что кожа лица гораздо более нежная, чем кожа рук и ног. Поэтому тщательно выбирайте отшелушивающие скрабы. Чем больше зерна, тем абразивнее будет скраб.