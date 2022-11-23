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"Тільки вона є для нас проблемою": Жданов назвав найнебезпечнішу російську ракету

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Середа 23 листопада 2022 16:00
"Тільки вона є для нас проблемою": Жданов назвав найнебезпечнішу російську ракету Які ракети є найнебезпечнішими для України(фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Військовий експерт Олег Жданов розповів, які ракети є найнебезпечнішими для України, бо їх складно збити ППО.

Про це спеціаліст розповів в інтерв'ю ТСН.

Які ракети складно збивати ППО

Гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал" є найбільш небезпечним для України, оскільки ракети летять із великою швидкістю і їх важко знешкодити ППО.

"Тільки ракета "Кинджал" - є для нас проблемою. Тому що вона рахується, як гіперзвукова. На окремій ділянці траєкторії вона розвиває таку швидкість. І з трьох випадків її застосування, принаймні, так вважається, що тричі вони застосовували, усі ракети досягли своєї цілі. Збити їх не вдалося. Вона повітряного базування і в тій ділянці, де ми можемо її відстежити і збити, у неї найбільша швидкість", - пояснив Жданов.

Також додав, що не вважає "Кинджал" справді гіперзвуковою ракетою, бо як показує практика, що це не зовсім відповідає дійсності.

"Онікси" ми збивали. Ними дуже часто обстрілювали Одесу і міста на чорноморському узбережжі. І у нас є досвід зі збиття цієї ракети", - повідомив експерт.

Раніше ми повідомляли про те, що Кулеба запропонував ударити по ракетній індустрії Росії у новому пакеті санкцій.

Нещодавно Данілов розповів, скільки ще масованих ударів по Україні може завдати РФ.

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