"Тільки вона є для нас проблемою": Жданов назвав найнебезпечнішу російську ракету

Військовий експерт Олег Жданов розповів, які ракети є найнебезпечнішими для України, бо їх складно збити ППО.

Які ракети складно збивати ППО

Гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал" є найбільш небезпечним для України, оскільки ракети летять із великою швидкістю і їх важко знешкодити ППО.

"Тільки ракета "Кинджал" - є для нас проблемою. Тому що вона рахується, як гіперзвукова. На окремій ділянці траєкторії вона розвиває таку швидкість. І з трьох випадків її застосування, принаймні, так вважається, що тричі вони застосовували, усі ракети досягли своєї цілі. Збити їх не вдалося. Вона повітряного базування і в тій ділянці, де ми можемо її відстежити і збити, у неї найбільша швидкість", - пояснив Жданов.

Також додав, що не вважає "Кинджал" справді гіперзвуковою ракетою, бо як показує практика, що це не зовсім відповідає дійсності.

"Онікси" ми збивали. Ними дуже часто обстрілювали Одесу і міста на чорноморському узбережжі. І у нас є досвід зі збиття цієї ракети", - повідомив експерт.