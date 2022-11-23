"Только она для нас проблема": Жданов назвал самую опасную российскую ракету

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие ракеты наиболее опасны для Украины, потому что их сложно сбить ПВО.

Какие ракеты сложно сбивать ПВО

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является наиболее опасным для Украины, поскольку ракеты летят с большой скоростью и трудно обезвредить ПВО.

"Только ракета "Кинжал" - является для нас проблемой. Потому что она считается гиперзвуковой. На отдельном участке траектории она развивает такую скорость. И из трех случаев ее применения, по крайней мере, так считается, что трижды они применяли, все ракеты достигли своей цели. Сбить их не удалось. Она воздушного базирования и в том участке, где мы можем ее отследить и сбить, у нее наибольшая скорость", - пояснил Жданов.

Также добавил, что не считает "Кинжал" действительно гиперзвуковой ракетой, потому как показывает практика, что это не совсем соответствует действительности.

"Ониксы" мы сбивали. Ими часто обстреливали Одессу и города на черноморском побережье. И у нас есть опыт по сбитию этой ракеты", - сообщил эксперт.