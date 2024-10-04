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Усі часто роблять цю помилку: які напої категорично не можна пити перед їжею

Які напої категорично не можна пити перед прийомом їжі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перед прийомом їжі варто уникати деяких алкогольних напоїв, адже вони можуть суттєво погіршити смак страв. До того ж вживання алкоголю на голодний шлунок може впливати на загальний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Які напої уникати перед їжею

Останнім часом коктейль став популярним вибором напою, щоб розслабитись ввечері перед їжею.

Деякі алкогольні напої та лікери можуть негативно вплинути на смак.

Близько 80% алкоголю всмоктується дуже швидко. А шлунок відіграє важливу роль у визначенні того, як швидко алкоголь потрапляє в тонку кишку. 

Тому, якщо шлунок наповнений їжею, то алкоголь надходить в кров повільніше і більш безпечно.

Люди, які їдять перед вживанням алкоголю, як правило, відчувають себе краще, тому що швидкість всмоктування алкоголю в кровотік сповільнюється - організм працює над тим, щоб адсорбувати його більш керованим способом.

До того ж вживання нездорової, жирної їжі може підвищити рухливість, що призводить до швидшого потрапляння алкоголю в кровотік.

Важливо пам'ятати, що безпечної кількості алкоголю не існує, бо визначити таку дозу, яку можна було б радити будь-які дорослій людині - просто неможливо.

Сприйнятливість, переносимість алкоголю, генетична схильність до розвитку залежностей - дуже різні для кожної окремої людини. 

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