Усі часто роблять цю помилку: які напої категорично не можна пити перед їжею

Перед прийомом їжі варто уникати деяких алкогольних напоїв, адже вони можуть суттєво погіршити смак страв. До того ж вживання алкоголю на голодний шлунок може впливати на загальний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Останнім часом коктейль став популярним вибором напою, щоб розслабитись ввечері перед їжею.
Деякі алкогольні напої та лікери можуть негативно вплинути на смак.
Близько 80% алкоголю всмоктується дуже швидко. А шлунок відіграє важливу роль у визначенні того, як швидко алкоголь потрапляє в тонку кишку.
Тому, якщо шлунок наповнений їжею, то алкоголь надходить в кров повільніше і більш безпечно.
Люди, які їдять перед вживанням алкоголю, як правило, відчувають себе краще, тому що швидкість всмоктування алкоголю в кровотік сповільнюється - організм працює над тим, щоб адсорбувати його більш керованим способом.
До того ж вживання нездорової, жирної їжі може підвищити рухливість, що призводить до швидшого потрапляння алкоголю в кровотік.
Важливо пам'ятати, що безпечної кількості алкоголю не існує, бо визначити таку дозу, яку можна було б радити будь-які дорослій людині - просто неможливо.
Сприйнятливість, переносимість алкоголю, генетична схильність до розвитку залежностей - дуже різні для кожної окремої людини.
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