Є на кожній кухні: ось які напої допоможуть швидше заснути ввечері
Сон є важливо складовою задовільного стану організму. Ситуації, коли людина хоче спати, але не може заснути засмучує і може зашкодити. Вирішити таку проблему можуть прості напої.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Які напої допоможуть швидше заснути
Терпкий вишневий сік
Він є чудовим джерелом не тільки магнію та мелатоніну, але також містить невелику кількість триптофану. Крім того, цей кисло-солодкий напій збільшує як тривалість, так і ефективність сну.
Стакан вишневого соку перед сном - прекрасний засіб для міцного сну. Важливо, що сік черешні не підійде, адже в ньому триптофану в 6 разів менше.
Ромашковий чай
Ромашка володіє лікарською силою, яку охоче використовують як протизапальний засіб для підтримки імунного, метаболічного та психічного здоров’я.
До того ж такий чай чудово заспокоює нервову систему. Напій не тільки розслабляє і допомагає заснути, але і зробить вас здоровішими і поліпшить загальне самопочуття. Для приготування чаю залийте окропом 2 столові ложки аптекарської ромашки і настоюйте 10 хвилин.
Тепле молоко
Коров’яче молоко багате на триптофан, магній і вітаміни A, B12. Крім того, вживання теплих напоїв може мати заспокійливий ефект.
З психологічного погляду склянка теплого молока дійсно може допомогти заснути. Багато в чому це пов'язано це з тим, що воно асоціюється з дитинством і безпекою.
Чай з меліси
Меліса розслабляє і має приємний смак, ідеально підходить перед сном.
З рослини можна готувати відвари, настої, заварювати чай. При легких порушеннях сну достатньо випити ароматний чай і через пів години лягти у ліжко.
Якщо тривожність виражається не тільки у безсонні, але й у постійних неврозах, пити його можна і вдень, тільки у невеликих кількостях.
Смузі з бананом та ківі
Ця комбінація може здатися трохи дивною, але банани багаті триптофаном, магнієм, мелатоніном, клітковиною та вітамінами B6 і C. Тоді як ківі багаті серотоніном і клітковиною.
Зелений чай
В зеленому чаї міститься L-теанін, який сприяє здоровому сну.
Протизапальні переваги рослинних сполук, які містяться в зеленому чаї, таких як кверцетин, кемпферол, катехіни та епігалокатехінгалат (EGCG), також не зашкодять сну.
У зелених сортах міститься алкалоїд теїн зі збудливою дією. Флавоноїд катехін у складі напою розширює судини. Тому тиск спочатку короткочасно підвищується, потім приходить у норму. Якщо страждаєте на гіпертонію, то зелений чай на ніч - заборонений.
Чого уникати перед сном
Що не можна пити перед сном
Варто обмежити напої з високим вмістом речовин, що заважають сну, як-от кофеїн, алкоголь і доданий цукор.
Кофеїн може серйозно порушити сон, і його слід уникати за вісім годин до сну. Також варто уникати напоїв, які, як правило, викликають розлад шлунку.Сюди відносять газовані напої, які можуть викликати газоутворення та здуття живота, тим самим порушуючи сон.
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