Є на кожній кухні: ось які напої допоможуть швидше заснути ввечері

Сон є важливо складовою задовільного стану організму. Ситуації, коли людина хоче спати, але не може заснути засмучує і може зашкодити. Вирішити таку проблему можуть прості напої.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Які напої допоможуть швидше заснути

Терпкий вишневий сік

Він є чудовим джерелом не тільки магнію та мелатоніну, але також містить невелику кількість триптофану. Крім того, цей кисло-солодкий напій збільшує як тривалість, так і ефективність сну.

Стакан вишневого соку перед сном - прекрасний засіб для міцного сну. Важливо, що сік черешні не підійде, адже в ньому триптофану в 6 разів менше.

Ромашковий чай

Ромашка володіє лікарською силою, яку охоче використовують як протизапальний засіб для підтримки імунного, метаболічного та психічного здоров’я.

До того ж такий чай чудово заспокоює нервову систему. Напій не тільки розслабляє і допомагає заснути, але і зробить вас здоровішими і поліпшить загальне самопочуття. Для приготування чаю залийте окропом 2 столові ложки аптекарської ромашки і настоюйте 10 хвилин.

Тепле молоко

Коров’яче молоко багате на триптофан, магній і вітаміни A, B12. Крім того, вживання теплих напоїв може мати заспокійливий ефект.

З психологічного погляду склянка теплого молока дійсно може допомогти заснути. Багато в чому це пов'язано це з тим, що воно асоціюється з дитинством і безпекою.

Чай з меліси

Меліса розслабляє і має приємний смак, ідеально підходить перед сном.

З рослини можна готувати відвари, настої, заварювати чай. При легких порушеннях сну достатньо випити ароматний чай і через пів години лягти у ліжко.

Якщо тривожність виражається не тільки у безсонні, але й у постійних неврозах, пити його можна і вдень, тільки у невеликих кількостях.

Смузі з бананом та ківі

Ця комбінація може здатися трохи дивною, але банани багаті триптофаном, магнієм, мелатоніном, клітковиною та вітамінами B6 і C. Тоді як ківі багаті серотоніном і клітковиною.

Зелений чай

В зеленому чаї міститься L-теанін, який сприяє здоровому сну.

Протизапальні переваги рослинних сполук, які містяться в зеленому чаї, таких як кверцетин, кемпферол, катехіни та епігалокатехінгалат (EGCG), також не зашкодять сну.

У зелених сортах міститься алкалоїд теїн зі збудливою дією. Флавоноїд катехін у складі напою розширює судини. Тому тиск спочатку короткочасно підвищується, потім приходить у норму. Якщо страждаєте на гіпертонію, то зелений чай на ніч - заборонений.

Чого уникати перед сном

Що не можна пити перед сном

Варто обмежити напої з високим вмістом речовин, що заважають сну, як-от кофеїн, алкоголь і доданий цукор.