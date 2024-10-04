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Все часто делают эту ошибку: какие напитки категорически нельзя пить перед едой

Какие напитки категорически нельзя пить перед едой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перед едой следует избегать некоторых алкогольных напитков, ведь они могут существенно ухудшить вкус блюд. К тому же употребление алкоголя на голодный желудок может влиять на общее состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Какие напитки избегать перед едой

В последнее время коктейль стал популярным выбором напитка, чтобы расслабиться вечером перед едой.

Некоторые алкогольные напитки и ликеры могут отрицательно повлиять на вкус.

Около 80% алкоголя всасывается очень быстро. Желудок играет важную роль в определении того, как быстро алкоголь попадает в тонкую кишку.

Поэтому, если желудок наполнен едой, то алкоголь поступает в кровь медленнее и безопаснее.

Люди, которые едят перед употреблением алкоголя, как правило, чувствуют себя лучше, потому что скорость всасывания алкоголя в кровоток замедляется - организм работает над тем, чтобы адсорбировать его более управляемым способом.

К тому же употребление нездоровой, жирной пищи может повысить подвижность, что приводит к более быстрому попаданию алкоголя в кровоток.

Важно помнить, что безопасного количества алкоголя не существует, потому что определить такую дозу, которую можно было бы советовать любому взрослому человеку - просто невозможно.

Восприимчивость, переносимость алкоголя, генетическая предрасположенность к развитию зависимостей - очень разные для каждого отдельного человека.

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