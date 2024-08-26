Чи може вино зіпсуватись та які ознаки повинні насторожити

Незалежно від того, яку ви подію святкуєте, вино іноді має не зовсім приємний смак, і це може бути пов’язано з різними факторами. Перш ніж почати виливати пляшку в раковину, варто знати, що може спричинити псування напою та як можна уникнути цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart .

Чи псується вино

Винороб Патриція Тот розповіла, що справжнє псування вина трапляється рідко. Здебільшого це залежить від умов утримання. Якщо все зберігати під контролем і в ідеальному діапазоні температури, світла та вологості, вино не зіпсується саме по собі.

При неправильному зберіганні навіть найякісніші вина можуть трохи зіпсуватися. Непридатність для пиття можна виявити за занадто сильними та різкими запахами, через втрату кольору або повну каламутність.

Вино постійно "розвивається", навіть якщо воно в пляшці. Суміш хімічних реакцій, кислот та цукрів створює складний і постійно мінливий процес.

Для звичайного любителя вина, який не зберігає пляшки у ретельно контрольованому винному льосі, не варто ні про що хвилюватись. Якщо ви зберігаєте кілька пляшок на кухні та п’єте вино незабаром після покупки, то навряд чи воно зіпсується.

Ознаки поганого вина

Візуальні індикатори

Перше, що ви можете помітити у вині, це зміна кольору. З віком червоні вина можуть набувати цегляно-червоного або коричневого відтінку, тоді як білі вина можуть здаватися більш золотистими або злегка бурштиновими.

Осад або помутніння також можуть вказувати на те, що вино зіпсувалось.

Запах

Неякісне або зіпсоване вино часто має неприємний специфічний запах. Тому краще уникати таких вин, щоб не завдати шкоди здоров'ю.

Зміни смаку та текстури

Якщо вино густе або сироподібне, то це може означати, що воно було в теплому місці. Якщо ви відчуваєте шипіння або бульбашки в вині, можливо, ваше вино почало повторне бродіння.

А це свідчить про те, що воно не було належним чином стерилізовано перед розливом. Особливо це стосується червоних вин, які не призначені для ігристості.

Як не допустити псування вина

Правильне зберігання

Зберігайте вино в прохолодному темному місці з постійною температурою. Якщо можливо, тримайте невідкриті пляшки з вином "лежачими", щоб пробка залишалася вологою, що допомагає підтримувати герметичність.

Це особливо важливо для старих вин і вин з натуральними пробками.

Герметизація відкритих пляшок

Відкривши пляшку, закрийте її якомога щільніше, щоб мінімізувати вплив кисню. Інвестиція в хорошу винну пробку може допомогти продовжити термін служби вашого вина.