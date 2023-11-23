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Усі будуть в захваті: цей рецепт котлет з шинкою точно варто приготувати кожному

Рецепт приготування котлет з шинкою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Котлети - одна з найулюбленіших страв усіх. Існує багато рецептів приготування. Однак, якщо їх приготувати з шинкою, то їхній смак буде зовсім іншим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Що знадобиться

Капустяні котлети із шинкою чудово підійдуть в якості обіду або основної страви на обід та вечерю. Вони точно будуть нарозхват. 

Для приготування смачних котлет, підготуйте такі інгредієнти:

  • капуста білокачанна - 300 г
  • картопля - 350 г
  • олія оливкова - 2 ст. л
  • часник, зубчики - 1 шт.
  • шинка - 120 г
  • яйця курячі - 1 шт.
  • пармезан тертий - 2 ст. л
  • панірувальні сухарі - 2 ст. л
  • сіль - до свого смаку
  • олія соняшникова  60 мл
  • панірувальні сухарі - 60 г

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно ретельно помити картоплю і відварити в шкірці до м’якості близько 30 хвилин. Очищену картоплю розімніть вилкою.

Капусту розберіть на листя та виріжте потовщення. Наріжте їх тонкими смужками, промийте під холодною проточною водою і дайте стекти.

У каструлі з високими бортами з оливковою олією підрум’яньте очищений часник. Додайте капусту, посоліть, налийте два черпаки води, накрийте кришкою каструлю і готуйте близько 10 хвилин. Готову капусту нашинкуйте.

Змішайте картопляне пюре та капусту в одній мисці, вбийте яйце, додайте нарізану кубиками шинку, посипте тертим пармезаном. Також додайте панірувальні сухарі, посоліть і перемішайте.

Вологими руками сформуйте з маси кульки та злегка приплюсніть їх долонею. Обвалюйте котлетки в панірувальних сухарях і обсмажте в гарячій олії 3-4 хвилини з кожного боку.

Рецепт приготування котлет з шинкою та капустою (фото: Deposit photos)

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