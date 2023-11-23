Усі будуть в захваті: цей рецепт котлет з шинкою точно варто приготувати кожному

Котлети - одна з найулюбленіших страв усіх. Існує багато рецептів приготування. Однак, якщо їх приготувати з шинкою, то їхній смак буде зовсім іншим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Капустяні котлети із шинкою чудово підійдуть в якості обіду або основної страви на обід та вечерю. Вони точно будуть нарозхват.
Для приготування смачних котлет, підготуйте такі інгредієнти:
Спочатку потрібно ретельно помити картоплю і відварити в шкірці до м’якості близько 30 хвилин. Очищену картоплю розімніть вилкою.
Капусту розберіть на листя та виріжте потовщення. Наріжте їх тонкими смужками, промийте під холодною проточною водою і дайте стекти.
У каструлі з високими бортами з оливковою олією підрум’яньте очищений часник. Додайте капусту, посоліть, налийте два черпаки води, накрийте кришкою каструлю і готуйте близько 10 хвилин. Готову капусту нашинкуйте.
Змішайте картопляне пюре та капусту в одній мисці, вбийте яйце, додайте нарізану кубиками шинку, посипте тертим пармезаном. Також додайте панірувальні сухарі, посоліть і перемішайте.
Вологими руками сформуйте з маси кульки та злегка приплюсніть їх долонею. Обвалюйте котлетки в панірувальних сухарях і обсмажте в гарячій олії 3-4 хвилини з кожного боку.
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