Усі будуть в захваті: цей рецепт котлет з шинкою точно варто приготувати кожному

Що знадобиться

Капустяні котлети із шинкою чудово підійдуть в якості обіду або основної страви на обід та вечерю. Вони точно будуть нарозхват.

Для приготування смачних котлет, підготуйте такі інгредієнти:

капуста білокачанна - 300 г

картопля - 350 г

олія оливкова - 2 ст. л

часник, зубчики - 1 шт.

шинка - 120 г

яйця курячі - 1 шт.

пармезан тертий - 2 ст. л

панірувальні сухарі - 2 ст. л

сіль - до свого смаку

олія соняшникова 60 мл

панірувальні сухарі - 60 г

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно ретельно помити картоплю і відварити в шкірці до м’якості близько 30 хвилин. Очищену картоплю розімніть вилкою.

Капусту розберіть на листя та виріжте потовщення. Наріжте їх тонкими смужками, промийте під холодною проточною водою і дайте стекти.

У каструлі з високими бортами з оливковою олією підрум’яньте очищений часник. Додайте капусту, посоліть, налийте два черпаки води, накрийте кришкою каструлю і готуйте близько 10 хвилин. Готову капусту нашинкуйте.

Змішайте картопляне пюре та капусту в одній мисці, вбийте яйце, додайте нарізану кубиками шинку, посипте тертим пармезаном. Також додайте панірувальні сухарі, посоліть і перемішайте.

Вологими руками сформуйте з маси кульки та злегка приплюсніть їх долонею. Обвалюйте котлетки в панірувальних сухарях і обсмажте в гарячій олії 3-4 хвилини з кожного боку.

Рецепт приготування котлет з шинкою та капустою (фото: Deposit photos)