Все будут в восторге: этот рецепт котлет с ветчиной точно стоит приготовить каждому

Котлеты - одно из самых любимых блюд всех. Есть много рецептов приготовления. Однако, если их приготовить с ветчиной, то их вкус будет совсем другим.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Капустные котлеты с ветчиной отлично подойдут в качестве обеда или основного блюда на обед и ужин. Они точно будут нарасхват.
Для приготовления вкусных котлет, подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала нужно тщательно помыть картофель и отварить в кожуре до мягкости около 30 минут. Очищенный картофель разомните вилкой.
Капусту разберите на листья и вырежьте утолщение. Нарежьте их тонкими полосками, промойте под проточной холодной водой и дайте стечь.
В кастрюле с высокими бортами с оливковым маслом подрумяньте очищенный чеснок. Добавьте капусту, посолите, налейте два черпака воды, накройте кастрюлю крышкой и готовьте около 10 минут. Готовую капусту нашинкуйте.
Смешайте картофельное пюре и капусту в одной миске, вбейте яйцо, добавьте нарезанную кубиками ветчину, посыпьте тертым пармезаном. Также добавьте панировочные сухари, посолите и перемешайте.
Влажными руками сформуйте из массы шарики и слегка приплюсните их ладонью. Обваливайте котлетки в панировочных сухарях и обжарьте в горячем масле 3-4 минуты с каждой стороны.
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