Все будут в восторге: этот рецепт котлет с ветчиной точно стоит приготовить каждому

Что понадобится

Капустные котлеты с ветчиной отлично подойдут в качестве обеда или основного блюда на обед и ужин. Они точно будут нарасхват.

Для приготовления вкусных котлет, подготовьте следующие ингредиенты:

капуста белокочанная - 300 г

картофель - 350 г

масло оливковое - 2 ст. л

чеснок, зубчики - 1 шт.

ветчина - 120 г

яйца куриные - 1 шт.

пармезан тертый - 2 ст. л

панировочные сухари - 2 ст. л

соль - по своему вкусу

масло подсолнечное 60 мл

панировочные сухари - 60 г

Способ приготовления:

Сначала нужно тщательно помыть картофель и отварить в кожуре до мягкости около 30 минут. Очищенный картофель разомните вилкой.

Капусту разберите на листья и вырежьте утолщение. Нарежьте их тонкими полосками, промойте под проточной холодной водой и дайте стечь.

В кастрюле с высокими бортами с оливковым маслом подрумяньте очищенный чеснок. Добавьте капусту, посолите, налейте два черпака воды, накройте кастрюлю крышкой и готовьте около 10 минут. Готовую капусту нашинкуйте.

Смешайте картофельное пюре и капусту в одной миске, вбейте яйцо, добавьте нарезанную кубиками ветчину, посыпьте тертым пармезаном. Также добавьте панировочные сухари, посолите и перемешайте.

Влажными руками сформуйте из массы шарики и слегка приплюсните их ладонью. Обваливайте котлетки в панировочных сухарях и обжарьте в горячем масле 3-4 минуты с каждой стороны.

Рецепт приготовления котлет с ветчиной и капустой (фото: Deposit photos)