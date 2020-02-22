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Ушлые мошенники придумали новую схему обмана: подробности

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 10:00
Ушлые мошенники придумали новую схему обмана: подробности
Мошенники под Николаевом придумали новую схему обмана

Для проведения аферы злоумышленники представляются работниками налоговой службы

Под Николаевом в городе Очаков мошенники придумали новую схему обмана. Они обращаются к предпринимателям с просьбой о переводе денег для решения "проблемных вопросов", представившись перед этим работниками налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС.

В сообщении отмечается, что к трем предпринимателям позвонил неизвестный, который представился налоговым инспектором. Аферист сообщил налогоплательщикам, что в Очакове запланировано проведение проверки налоговиками из Киева.

Для того, чтобы избежать неприятностей, мошенник предложил позвонить начальнику Очаковского управления ГУ ГНС в Николаевской области Виталию Битуну и договориться. При этом указав номер, который на самом деле ему не принадлежит.

В управлении предупреждают, что налоговики при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины, а потому подобные просьбы с их стороны исключены.

В подобных случаях необходимо обращаться в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС либо в управление Национальной полиции по телефону 102.

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